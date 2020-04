L’Estat garantirà la provisió de mascaretes i en controlarà el preu

“No és necessari que la població sana utilitzi mascaretes”. Va ser la consigna repetida per activa i per passiva per part del govern espanyol des del gener fins a la declaració de l’estat d’alarma. Però amb la ràtio de contagis baixant i trobant-nos finalment a l’inici de l’anhelada estabilització de la corba d’evolució del coronavirus, l’executiu de Pedro Sánchez està decidit a introduir la mascareta en el dia a dia de tota la població per evitar nous contagis. El president espanyol no va concretar ahir si recomanaran aviat l’ús generalitzat de mascaretes entre els ciutadans per sortir al carrer, però sí que va assegurar que garantirà el subministrament tant d’aquesta protecció com de gels desinfectats i que en controlarà el preu per facilitar-ne la compra.

És la primera pedra perquè d’aquí poc sigui imprescindible per sortir al carrer. Sánchez no va ser tan clar com el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que divendres va dir que “molt probablement” seria obligatòria, però va advertir que un cop s’aixequi la restricció de moviments de manera “progressiva” s’imposaran “mesures d’higiene” a la població fins que hi hagi una vacuna o un tractament fiable, que tardarà encara “mesos”. El director del Centre de d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ja deia divendres que hauríem d’aprendre a fer servir les mascaretes en el nostre dia a dia com fan els japonesos.

Fabricació espanyola

Sánchez va insistir en la necessitat de crear una reserva estratègica de productes per a aquesta pandèmia i també “d’altres que puguin venir”, admetent la falta de previsió per a aquesta crisi sanitària. Per això, va assenyalar, “és imprescindible la capacitat d’autoabastiment”. El govern espanyol, però, continua mirant a la Xina pel que fa a la provisió imminent de material sanitari.