El govern espanyol restringeix l'espai aeri per la Diada

El govern espanyol ha restringit l'espai aeri de cara a la Diada de demà, segons ha informat l'òrgan gestor de la navegació aèria del ministeri de Foment, Enaire, a través del seu compte de Twitter. L'ens ha destacat que la mesura és habitual en els casos de grans mobilitzacions i ha insistit que es porta a terme per motius de seguretat. A diferència de l' 1 d'octubre passat, en què es va tancar l'espai aeri per impedir la circulació d'aeronaus dels mitjans de comunicació –i, per tant, la presa d'imatges aèries–, aquesta vegada es permetrà l'entrada a l'espai aeri de les televisions autoritzades i les forces i cossos de seguretat.

Segons es detalla a la pàgina per a pilots 'NOTAM Info', el trànsit estarà tallat a la circulació demà entre les 12.00 i les 19.00 h, en un espai que s'estén fins a l'Hospitalet de Llobregat.

540x306 Les restriccions de l'espai aeri al territori apareixen a la pàgina per a pilots 'NOTAM Info' Les restriccions de l'espai aeri al territori apareixen a la pàgina per a pilots 'NOTAM Info'

Els vols de l'aeroport del Prat no es veuen afectats per la restricció, que només s'aplica als vols majoritàriament amb sistema VFR (en què el pilot controla l'aeronau a través de la visualització directa del terreny) que habitualment operen a la zona, com helicòpters i avionetes d'ús turístic. Els drons i els avions privats, per la seva banda, sempre tenen prohibida la circulació per sobre de Barcelona.