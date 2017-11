El govern espanyol declina un debat Rajoy-Puigdemont a Brussel·les i l'insta a parlar amb Albiol

El govern espanyol declina l' oferta de Carles Puigdemont de mantenir un debat amb Mariano Rajoy a Brussel·les. En roda de premsa posterior al consell de ministres, el portaveu del govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerat que Puigdemont "amb qui ha de debatre és amb Xavier García Albiol, el candidat del PP a les eleccions". Méndez de Vigo ha aprofitat per criticar que Puigdemont hagi marxat a Brussel·les i l'ha instat a explicar el "desprestigi" de les institucions catalanes que, ha afirmat, "no han rebut cap suport des d'Europa".

Méndez de Vigo s'ha referit al fet que Barcelona no hagi sigut escollida com a seu de l'Agència Europea de Medicaments, circumstància que ha vinculat a l'etapa "d'inseguretat, inestabilitat i desconfiança" provocada pels "intents secessionistes". El portaveu de l'executiu espanyol ha aprofitat per subratllar la "fractura social" i de "convivència" que, al seu parer, ha causat l'independentisme i s'ha mostrat esperançat que les eleccions del 21 de desembre serviran per "passar pàgina". "S'ha de tancar la porta a la inseguretat i obrir-la a mantenir-se a Espanya", ha apuntat el ministre portaveu. Méndez de Vigo ha justificat el seu posicionament, entre altres coses, per la fugida d'empreses, però ha demanat que ja no en marxin més i que tampoc es faci boicot als productes catalans.

En ser preguntat per la renúncia a la via unilateral anunciada per PDECat i ERC, el portaveu ha celebrat que s'hagin "topat amb la realitat" i que s'hagin "adonat" que el suport internacional a la República és "zero". "Demanem als ciutadans catalans que analitzin el que ha passat en aquest procés en contra de l'ordre constitucional i de la convivència. Que pensin si ha portat algun benefici", ha manifestat. Sobre la negativa del PSC a investir Inés Arrimadas com a presidenta de la Generalitat en cas que Ciutadans guanyi les eleccions, Méndez de Vigo ha assenyalat que és més partidari que "no hi hagi vetos" i ha instat Pedro Sánchez a explicar aquest posicionament als seus votants.

El nou fiscal general de l'Estat, sense consens

Méndez de Vigo ha comparegut juntament amb el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ha confirmat que el govern espanyol proposa Julián Sánchez Melgar com a nou fiscal general de l'Estat. Tal com ha explicat, el Consell General del Poder Judicial reunit en ple haurà d'emetre un informe avalant la seva candidatura. Després compareixerà a la comissió de justícia del Congrés per defensar la designació i podria ser nomenat pel consell de ministres el 7 de desembre. Catalá ha assenyalat que no ha consensuat el nom amb la resta de partits contraris al Procés, com Ciutadans i el PSOE. El ministre ha argumentat que no hi ha hagut cap altre cas en el qual un partit "s'hagi sentit molest" perquè no se l'ha consultat prèviament i ha assegurat que s'han seguit els passos ordinaris. A més, ha subratllat que la fiscalia general de l'Estat és una institució i que la persona que la dirigeixi té legitimitat però les "actuacions les fa la institució en el seu conjunt".

D'altra banda, Catalá ha insistit a denunciar "assetjaments" als domicilis de fiscals i jutges, com el que ha denunciat la fiscal en cap de Barcelona, Ana Magaldi. El ministre ha subratllat que des de fa temps s'estan produint, "lamentablement", concentracions "tumultuàries a les portes dels organismes judicials a Catalunya".

A més, Catalá també ha anunciat l'inici dels tràmits d'un projecte de llei que flexibilitzi les ordres europees d'investigació. Segons ha exposat, l'objectiu és que les ordres d'escorcolls en domicilis o escoltes telefòniques que dictamini un fiscal o jutge espanyol es realitzin en un altre país europeu sense necessitat d'establir un jutge o fiscal homòleg al país en qüestió.

El portaveu ha repassat també l'agenda de Rajoy dels pròxims dies, en la qual destaca la reunió amb la presidenta del Regne Unit, Theresa May, el 13 de desembre. Després, el president espanyol assistirà a l'última reunió del Consell Europeu de l'any, que tindrà lloc els dies 14 i 15 de desembre a Brussel·les.