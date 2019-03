Podem inclourà al seu programa electoral un referèndum per a Catalunya amb diferents opcions

El presidenciable de Podem als comicis generals, Pablo Iglesias, ha anunciat avui en una entrevista a la Cadena SER que la seva formació inclourà al programa electoral un referèndum per a Catalunya que inclogui també l'opció d'un nou encaix dins Espanya. "La solució democràtica al conflicte passa per un referèndum i formarà part del nostre programa amb diferents opcions, perquè si només hi ha dues respostes possibles es condiciona la direcció", ha assenyalat Iglesias. El líder de Podem ha deixat clar, amb tot, que el referèndum necessita el suport de "molts actors polítics" i ha valorat positivament la proposta del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha avalat una consulta si l'independentisme té un suport del 65%.

"Hem sigut molt valents amb Catalunya perquè hem dit coses que no agradaven als partits independentistes ni estatals, com per exemple que ens agradaria que Catalunya continués a Espanya o que hi ha presos polítics a Espanya. Hem rebut garrotades dels de les estelades i dels de les 'rojigualdas', però el conflicte només es resoldrà amb diàleg", ha deixat clar Iglesias. En aquest sentit, ha recordat que va proposar al president espanyol, Pedro Sánchez, una taula de negociació estatal amb tots els partits espanyols que es va rebutjar.

"Si ara els independentistes estan per sobre d'un 45% de suport és perquè la dreta ha sigut maldestra a l'hora d'encarar el conflicte i ha respost amb cops de bastó, 155 i presó", ha denunciat Iglesias, que ha subratllat que "totes les enquestes remarquen que més d'un 80% dels catalans defensen el referèndum, fins i tot votants de partits constitucionalistes com Cs i el PP". “Nosaltres defensarem que Catalunya continuï a Espanya potser amb un encaix constitucional diferent”, ha dit, perquè “no es pot ocultar que hi ha molts sectors de la societat catalana que voldrien anar-se'n”.

En clau estatal, Iglesias ha tret ferro a les enquestes que apunten a una gran davallada de la seva formació el 28 d'abril amb la possible pèrdua de la meitat dels diputats que té al Congrés. "Aspirem a guanyar tot i que hem comès errors molt greus, com ara actuar com un partit més amb lluites internes simplement per quotes de poder, però la cosa determinant serà el govern de coalició que es crearà després", ha assegurat el líder de la formació lila. "Volem ser un instrument de govern, no una crossa del PSOE, i és fonamental que siguem al govern per defensar l'educació o la sanitat pública perquè els socialistes no compleixen el que diuen en campanya", ha advertit.

Pel que fa a la constitució d'un possible executiu de dretes, Iglesias s'ha felicitat que la societat ja no percebi, a parer seu, Ciutadans com un partit progressista. "Rivera representa la manifestació de Colón", ha denunciat Iglesias, que ha criticat que "fa tres anys es digués que l'única coalició possible era la de PSOE, Ciutadans i Podem quan era possible una majoria alternativa al Congrés". Un cant de sirena que ha avisat que ara es repetirà. "Hi haurà una pressió molt gran, com va deixar clar Ábalos aquest cap de setmana, per un pacte entre PSOE i Cs, i tots els votants d'esquerres han de saber que "l'única manera que hi hagi un govern progressista és que Units Podem formi part del govern". Si els resultats no l'acompanyen, Iglesias ha obert la porta a marxar si ho decideix la militància.

Crisi interna

Pel que fa a la crisi interna, Iglesias ho ha atribuït a l'"adolescència de la formació". "Som un partit amb només cinc anys d'existència i són una notícia molt dolenta les dissensions internes, però hem madurat molt", ha dit el líder del partit, que no ha passat per alt la crisi oberta amb Íñigo Errejón, que s'ha sumat a la candidatura de Més Madrid, de l'alcaldessa Manuela Carmena. "Li vaig oferir ser el president de la Comunitat de Madrid quan va perdre l'assemblea, però em vaig equivocar", ha admès. "La crisi de Madrid ha sigut terrible, vam proposar fa quatre anys Manuela Carmena com a alcaldessa i ara ha exclòs els partits que li vam donar suport, com Podem o IU". Sigui com sigui, Iglesias ha donat suport a Carmena per a les municipals. "Ens sembla l'opció més sensata, tot i que no ens ha correspost amb la mateixa generositat que li vam brindar nosaltres", ha recalcat abans d'instar-la a posicionar-se davant les eleccions espanyoles. "Els madrilenys han de saber com es posiciona la seva alcaldessa", ha etzibat.

Guerra bruta contra Podem

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat que "hi havia una operació perquè Podem no formés part del govern [espanyol], amb la participació d'un grup de policies corruptes que van aportar proves falses". El líder de la formació ha valorat així la informació que ha publicat avui ' El País', en què informa que la cúpula del ministeri de l'Interior va concedir l'11 d'abril del 2016, en l'etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), un permís extraordinari de residència a Espanya a un confident veneçolà clau en la guerra bruta oberta per la 'policia patriòtica' contra Podem. "Ja es va parlar de confidents que fabricaven proves perquè no poguéssim governar aquest país i és una de les vergonyes democràtiques més grans d'aquest país", ha denunciat.

Així consta en un document presentat davant de notari, donat com a vàlid per dos tribunals de Madrid, la veracitat del qual confirmen fonts policials i que el partit d'esquerres ha demanat incorporar al cas Villarejo a l'Audiència Nacional. El confident va subministrar suposadament informacions no acreditades contra la tercera força política d'Espanya que consistia en diners que el govern veneçolà hauria lliurat a Podem a través d'un compte d'Euro Pacific Bank a les illes Grenadines, un paradís fiscal. Iglesias ha sentenciat: "Som els únics que podem garantir que es netegin les clavegueres de l'Estat i el 28 d'abril podem treure la màfia de les institucions perquè això no és una democràcia sana".

Casado: "Ens sorprèn que Sánchez mantingui Iglesias com el seu futur soci"

El líder del PP, Pablo Casado, ja ha deixat clar des de fa dies que "la principal posició" que el seu partit tindrà aquestes elecció serà fer front a l'independentisme. Des de la fàbrica de Renault de Palència, Casado ha aprofitat l'anunci d'Iglesias per tornar a carregar contra Pedro Sánchez. Ha dit que no li sorprèn que el líder de Podem "inclogui en el seu programa la independència de Catalunya perquè ja ho diu des de fa temps". Sí que li "sorprèn", però, que "Pedro Sánchez mantingui Pablo Iglesias com el seu futur soci i que ni tan sols es negui a tenir-lo al seu govern o a mantenir-lo de responsable de la negociació pressupostària". "El PSOE, a través de Miquel Iceta, Quim Torra, Carles Puigdemont i Pablo Iglesias, ja està apostant per la independència de Catalunya els pròxims 10 anys i el 28-A hem d'evitar que en els pròxims quatre anys s'avanci en aquest pla si Sánchez és a la Moncloa", ha conclòs.

Batet (PSC): "El referèndum d'independència a Catalunya no té cabuda"

Mentre que Iceta i Iglesias no han tancat la porta a la possibilitat de pactar un referèndum, la ministra de Política Territorial i cap de llista del PSC al Congrés de Diputats per Barcelona, Meritxell Batet, ha afirmat que un "referèndum d'independència no té cabuda". Batet ha volgut girar full aquest divendres a les polèmiques declaracions del líder del seu partit assegurant que es tracta d'un tema "absolutament tancat".

"Ell mateix [Iceta] va matisar i va corregir les seves paraules", ha assenyalat a la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què ha subratllat que "el projecte socialista combat de manera molt contundent l'independentisme i defensa el sistema constitucional i estatutari". Dins d'aquest sistema, ha reafirmat la ministra, "aquest referèndum no hi té cabuda". "El que sí que estem fent des del govern, des de les institucions i des del Partit Socialista és treballar per millorar la convivència entre els ciutadans, que aquesta sí que ha de ser una prioritat que hauríem de tenir tots els poders públics", ha explicat, i ha assegurat que la realitat és que "la societat espanyola està més fracturada que mai".

En 2013, Batet, sent diputada del PSC, va votar al Congrés de Diputats a favor del dret a decidir, al costat de la majoria dels seus companys socialistes catalans –amb l'excepció de Carme Chacón–, cosa que va dividir el grup parlamentari socialista, ja que el PSOE hi va votar en contra. En aquell moment, amb Pere Navarro al capdavant, el PSC defensava el reconeixement del dret a decidir dels catalans a través d'un referèndum pactat. Tres anys després, els socialistes catalans, ja amb Iceta a la direcció, van abandonar aquests postulats i es van alinear amb la postura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, consistent en la promoció d'una reforma constitucional que avanci cap al model federal i que resolgui l'encaix de Catalunya a Espanya reforçant el seu autogovern.