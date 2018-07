L'independentisme qualifica Llarena de "ridícul" i torna a demanar la llibertat dels presos

Poca estona després de saber que el jutge Pablo Llarena rebutjava extradir Carles Puigdemont només per malversació, l'independentisme ha celebrat la decisió. De fet, els diputats del grup parlamentari de JxCat s'han assabentat de la notícia mentre estaven reunits al Parlament i on també hi havia connectat l'expresident de la Generalitat per videoconferència. En aquell moment, segons expliquen fonts del grup, Puigdemont ha demanat prudència per esperar a veure la resolució completa.

Poca estona després, Carles Puigdemont ha mostrat la seva opinió a través de Twitter. L'expresident ha defensat que després de conèixer la decisió de Llarena, era un bon moment per demanar la llibertat dels presos "amb més força", perquè considera que la retirada de les euroordres demostra "la feblesa immensa de la causa judicial".

Avui és un dia per reclamar amb més força que mai la llibertat dels presos i preses polítics. Retirar les OEDE és la demostració de la feblesa immensa de la causa judicial. Revocar la presó preventiva seria la demostració que la justícia espanyola comença a actuar com l'europea. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 19 de julio de 2018

A través de les xarxes socials, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha destacat la "separació de poders" de la justícia alemanya i s'ha mostrat compromès amb la "restitució" de Puigdemont.

El jutge Llarena denuncia la “manca de compromís” de la justícia alemanya... no, senyor jutge, al contrari: estan compromesos amb la separació de poders i amb la democràcia. I nosaltres, compromesos amb la restitució de @KRLS i amb fer de #Catalunya el millor país: una República pic.twitter.com/N8BsgYAvPC — Damià Calvet (@damiacalvet) 19 de julio de 2018

Per la seva banda, el vicepresident primer del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, ha piulat a través de Twitter:

Llarena KO — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 19 de julio de 2018

Les defenses de l'expresident també han celebrat la decisió. L'advocat de l'expresident català, Jaume Alonso-Cuevillas, considera que la decisió de Llarena respon a la intenció "d'evitar un cop" de la justícia europea. En declaracions a l'agència Efe, Cuevillas ha afegit que seria "lògic" que Puigdemont tornés a la seva residència belga de Waterloo, perquè han quedat cancel·lades les mesures cautelars que tenia fixades per la justícia alemanya des de la seva detenció el 25 de març passat.

L'advocat, a més, ha ironitzat sobre la decisió del jutge a través de Twitter: "Ens ha quedat un estiu immillorable".

Doncs sembla que se’ns ha quedat un estiu inmillorable



I que, a més, podré per fi fer vacances



🥂 pic.twitter.com/ZUHcMY0oII — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 19 de julio de 2018

L'advocat que coordina les defenses dels polítics exiliats, Gonzalo Boye, ha recorregut a una comparació històrica per celebrar la decisió de Llarena:

Napoleón perdió en Waterloo cuando llegaron los prusianos... y ahí lo dejo — Gonzalo Boye (@boye_g) 19 de julio de 2018

Per la seva banda, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha qualificat de "ridícul internacional de Llarena i la justícia espanyola". El dirigent republicà també ha aprofitat l'ocasió per exigir la "immediata llibertat de les preses i presos polítics", el mateix dia que la fiscalia ha demanat a Llarena que mantingui la presó preventiva als nou líders independentistes que fa mesos que estan tancats entre reixes.

Nou ridícul internacional de Llarena i la justícia espanyola. Tothom sap que no hi ha rebel·lió. Tothom sap que són innocents. S'han inventat un relat que totes les democràcies europees estan desmuntant. Ara exigim la immediata llibertat de les preses i presos polítics! https://t.co/CM6DdezKP6 — Sergi Sabrià (@sergisabria) 19 de julio de 2018

En la mateixa línia s'ha expressat l'exconsellera i dirigent del PDECat, Neus Munté, a través de les xarxes socials: