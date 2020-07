L'independentisme torna a preparar mobilitzacions contra la visita del rei a Catalunya

La visita de Felip VI la setmana vinent a Catalunya tampoc serà plàcida. L’independentisme torna a preparar mobilitzacions per protestar contra la presència dels monarques divendres en terres catalanes en el marc de la gira que faran arreu de l’Estat per mostrar el seu suport a la lluita d’institucions i organitzacions contra el coronavirus. Com la desena de cops que el rei ha vingut des del 3 d'octubre del 2017, quan va avalar la via repressiva en la seva declaració institucional, el carrer no estarà exempt de protestes. Entitats i partits independentistes ja han començat a reunir-se per acordar a contrarellotge les concentracions que es volen dur a terme tant a Figueres al matí com a Barcelona a la tarda.

A la capital catalana, l’ANC i Òmnium ja han iniciat converses per organitzar l’acte de rebuig a la Corona, tot i que encara no s’ha tancat el tipus de mobilització que es durà a terme. En qualsevol cas, l’entitat presidida per Jordi Cuixart –que aquest divendres celebra la seva assemblea general– ha esperonat a través del seu compte de Twitter a participar-hi. "Òmnium i altres entitats com l’Assemblea farem una crida a la gent del país per mobilitzar-nos i explicar al monarca que venir després del 3-O és una provocació", remarca l’entitat, que deixa clar que "a Catalunya no tenim rei".

📣 @marcelmauri: "Des d'Òmnium i amb altres entitats, com l' @assemblea, farem una crida a la gent del país per mobilitzar-nos i explicar al monarca que venir després del 3-O és una provocació."



👑🚫 El pròxim 17 de juliol, deixarem clar que a Catalunya no tenim rei! #CoronaCiao pic.twitter.com/1wiyiKo2Ev — Òmnium Cultural (@omnium) July 9, 2020

El CDR del Barcelonès també està ultimant la resposta a la visita del rei a través dels nuclis de cada barri, que s'estan organitzant per fer una convocatòria unitària. Des de la coordinadora del CDR de Catalunya dimarts ja van publicar un missatge al seu compte de Twitter en què instaven a mobilitzar-se.

Paral·lelament, l'independentisme més abrandat, que mira de recuperar sense èxit l'esperit d'Urquinaona, ja ha convocat a les deu del matí a la plaça Catalunya, sota el lema "Foc al borbó", tot i que els monarques no arribaran a Barcelona fins a la tarda després de visitar Figueres, on tenen previst acostar-se al Museu Dalí.

A la capital de l'Alt Empordà, la Coordinadora Figueres per la República es va reunir dijous per primera vegada i ho tornarà a fer diumenge per acabar de concretar les accions. "Ahir es van marcar posicions i idees i diumenge al vespre s'hi tornarà per posar fil a l'agulla", explica un dels assistents a la reunió. Una trobada que va comptar amb la presència de totes les organitzacions que configuren la coordinadora, com són ERC, el PDECat, la CUP, Canviem Figueres, l'ANC, Òmnium i el CDR.

Les anteriors visites, també mogudes

L'última visita del monarca a Catalunya va ser el 4 de novembre, tot just tres setmanes després de la sentència als presos polítics. Aquell dia milers de persones van protestar a les portes del Palau de Congressos de Barcelona tallant la Diagonal contra la presència de Felip VI. Els manifestants, convocats pel CDR, van cremar fotografies del monarca i van intentar impedir l'accés a alguns convidats de la desena edició dels premis Princesa de Girona, enmig d'un fort dispositiu policial que es va saldar, però, sense cap detingut.

L’independentisme fa de la visita del rei un gran acte de rebuig

Prèviament, el juliol de l'any passat, Felip VI va lliurar els despatxos de la nova promoció de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de l'Exèrcit a Talarn (Pallars Jussà) amb pancartes contràries a la seva presència als afores del poble. Aquell dia va ser plantat per diversos alcaldes de JxCat i ERC.

La protesta més multitudinària va arribar, però, el mes de febrer del 2018, n omés cinc mesos després del seu polèmic discurs, quan Felip VI va aterrar a Barcelona per inaugurar el Mobile World Congress. Milers de persones van envoltar el Palau de la Música, on se celebrava el sopar d’inauguració de l’esdeveniment, en una concentració que va acabar amb dinou persones ferides per les càrregues policials, quatre de les quals van haver de ser traslladades a l’hospital. També hi va haver tensió amb un grup de persones que volien mostrar el seu suport al monarca.

Abans del referèndum, Felip VI ja havia tastat la indignació de la societat civil catalana. Durant la multitudinària manifestació de rebuig als atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017, Felip VI va acabar escridassat per bona part dels assistents, que l’acusaven de connivència amb el mercat armamentístic per les seves relacions amb la monarquia saudita. No van ser tot xiulets contra el rei, que també va tenir al seu costat alguns assistents amb banderes espanyoles.



El rebuig al monarca va prosseguir al carrer el mes d’abril del 2018, quan va viatjar a Barcelona per al lliurament oficial dels despatxos als nous jutges, que es va fer a L’Auditori. Mentre els CDR es van manifestar pel carrer Marina fins a l’avinguda Meridiana, els estudiants de l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) van fer un acte de protesta al vestíbul de L’Auditori amb una asseguda a la porta i van ser desallotjats pels Mossos.

A Tarragona, durant la inauguració dels Jocs del Mediterrani el 22 de juny del 2018, el rei tampoc es va salvar de l'escridassada i tant l'ANC com Òmnium i el CDR van intentar acostar-se al Nou Estadi, però els Mossos els hi van impedir. Aquell dia, Quim Torra va acabar assistint a la cerimònia, tot i que només unes hores abans s'havia decantat per plantar-lo. En la trobada amb el monarca, Torra li va entregar els informes del Síndic de Greuges sobre la vulneració de drets i llibertats a Catalunya des del mes de setembre del 2017. Alhora, el president també va anunciar que renunciava a la vicepresidència d’honor de la Fundació Princesa de Girona.

Torra acudirà finalment a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona on coincidirà amb el rei Felip VI

Precisament l'entrega d'aquests premis, l'any anterior, encara es va celebrar a Girona, però el consistori havia declarat, l’octubre del 2017, Felip VI i Millo persona no grata i va comunicar a la Fundació que no podia utilitzar les instal·lacions de l’auditori de Girona. En aquella ocasió la cerimònia es va haver de celebrar a Mas Marroch, vinculat als germans Roca. Diverses mobilitzacions convocades pels CDR van donar la benvinguda a Felip VI cremant fotos i fent pintades de rebuig.

En l'última edició del Mobile World Congress, la del 2019, les protestes també van ser sonores. Al migdia, membres dels CDR van asseure’s a les portes del Museu Nacional d’Art de Catalunya, que va estar tancat tot el dia, on es va celebrar el sopar d’obertura de la fira tecnològica amb el monarca.

Les institucions catalanes, contra la monarquia

Les institucions catalanes també han mostrar el seu enuig amb la Casa del Rei, ja sigui pel seu paper en el Procés com per les sospites de corrupció que recauen sobre el rei emèrit. Aquest dijous precisament el Parlament va aprovar demanar a l'Estat, i també a instàncies "d'altres països", que "investiguin i castiguin degudament la corrupció de la monarquia borbònica" després que s'hagin anat descobrint noves proves de les presumptes activitats il·lícites que el rei emèrit Joan Carles I va dur a terme mentre era cap d'estat. L a moció que va presentar JxCat va rebre els vots favorables d'ERC, la CUP i els comuns.

El Parlament demana que l'Estat "investigui i castigui" la presumpta corrupció de la monarquia

La cambra catalana ja va aprovar una resolució el mes d’octubre del 2018, en què reprovava el rei i demanava l’abolició de la monarquia, que va ser tombada pel Tribunal Constitucional. Una quarta part de les les mocions contra el monarca aprovades per un centenar de municipis catalans també han sigut denunciades per l’Advocacia de l’Estat.