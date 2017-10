La investigació de l'1-O, "una causa general contra l'independentisme"

El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que va començar el cas contra l'1-O arran de la investigació de les declaracions de l'exjutge Santi Vidal i va ordenar la macrooperació policial del 20 de setembre, ha aixecat el secret de sumari de la causa. Segons l'advocat Andreu Van den Eynde, que representa l'exsecretari general d'Economia, Josep Maria Jové, i coordina les defenses dels investigats, allò que ha pogut veure del sumari indica que és "una causa general contra l'independentisme" i, per tant, "nul·la de ple dret".

Van den Eynde ha pogut accedir només a dos dels 14 volums del sumari del cas, segons ha explicat a l'ARA, i critica les traves que els han posat al jutjat per aconseguir els documents tot i que s'ha aixecat el secret de sumari i, per tant, tenen dret a tenir-hi accés. Tot i això assegura que ja ha pogut comprovar que "la investigació és tècnicament irregular" i té "clars vicis de nul·litat" que la poden acabar invalidant, tal com passaria amb els altres casos que se'n derivin.

"És una causa general contra l'independentisme, cosa que està prohibida en qualsevol sistema democràtic on hi hagi garanties per als investigats", insisteix l'advocat. "L’objecte de la investigació és totalment indeterminat", assegura, i el jutge la delega absolutament a la Guàrdia Civil "sense cap tipus de control judicial". L’objecte del procés, insisteix, és "la investigació indiscriminada de qualsevol activitat duta a terme per les persones investigades". No s’investiguen fets, "sinó qualsevol circumstància futura relacionada amb determinades persones", fet completament irregular.

Una causa general, insisteix Van den Eynde, és "una flagrant vulneració del dret a la defensa i a la tutela judicial efectiva". Però, a més, l'advocat assegura que hi ha hagut "una custòdia estranya de la causa", perquè no hi consten les resolucions judicials que autoritzen les escoltes telefòniques que s'haurien fet en el marc de la investigació. Van den Eynde insistirà per accedir a la resta del sumari.

L'advocat assegura que també ha comprovat que el jutge atura primer les diligències de la fiscalia, tot i que la mateixa fiscalia, per la seva banda, després reactiva un nou procediment per investigar el referèndum, "cosa que dona lloc a dues investigacions paral·leles efectuades amb una delegació absoluta en la Guàrdia Civil, que es dedica a investigar l’independentisme català i no pas els delictes objecte de les querelles inicials".