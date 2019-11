Els investigats van estudiar sabotejar torres elèctriques

Els investigadors consideren que alguns dels CDR empresonats van estudiar sabotejar torres elèctriques. Una conclusió que la Guàrdia Civil extreu de les intervencions telefòniques de diversos dels investigats (en què es fa referència a un suposat pla per dur a terme una acció en una d’aquestes estructures), dels desplaçaments d’alguns d’ells a una zona on hi ha una d’aquestes torres o una subestació elèctrica i, sobretot, de les dues declaracions de Jordi Ros davant de la Guàrdia Civil i davant del jutge.

En totes dues compareixences, que consten al sumari al qual ha tingut accés l’ARA, Ros va admetre haver arribat a inspeccionar una torre a prop de la zona on viu, tot i que va arribar a la conclusió que “l’acció no era viable” i ho volia traslladar a un altre dels investigats. Basant-se en la primera compareixença en dependències policials, la Guàrdia Civil conclou que l’investigat pretenia fabricar termita i utilitzar-la contra aquestes estructures. Però en la seva declaració judicial Ros va assegurar que els seus intents de fabricar termita eren un “repte experimental” i va negar que pensessin utilitzar l’explosiu contra la torre. Tampoc va aclarir de qui era la idea. “Era un rumor que sonava, però si algú pensa fer-ho, quan et poses allà sota veus que serà el primer a qui li tocarà el rebre”.

Les conclusions dels Tedax

La Guàrdia Civil va seguir Ros i un altre dels investigats, Alexis Codina, fins a un xalet on va fotografiar el que suposa que són unes proves de detonació, de matinada, que causen “unes guspires i una llum intensa”. El sumari inclou també dos informes que la unitat especialista en explosius Tedax va fer sobre els dos investigats. En el cas de Ros, l’informe conclou que tenia coneixements “per crear un laboratori” i que s’estava documentant per fabricar explosius. Sobre Codina, conclouen que tenia substàncies precursores d’explosius i els coneixements “per transformar-les”.