Tarragona dona el tret de sortida als Jocs Mediterranis enmig de la polèmica per la presència de Felip VI a la inauguració

La ciutat de Tarragona ha donat el tret de sortida als XVIII Jocs Mediterranis amb l’inici de l’acte inaugural al Nou Estadi a les nou del vespre. Prèviament, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha lliurat en mà al rei Felip VI els informes del Síndic de Greuges sobre l’1-O i el llibre ‘Dies que duraran anys’, de Jordi Borràs. Segons ha difós el Govern a través del seu compte de Twitter, el president i el monarca han encaixat les mans un cop Felip VI ha accedit a l’interior de l’estadi. La trobada ha posat fi a dos dies d’incògnites sobre l’assistència a l’acte del cap de l’executiu. Posteriorment, l’entrada a la llotja del rei Felip VI i la interpretació de l’himne espanyol han despertat aplaudiments i xiulets per part de les persones assistents a l’estadi, on s’han vist una majoria de banderes espanyoles i, enmig, alguna d'estelada. Durant la inauguració també s’han exhibit algunes pancartes amb el lema "Llibertat presos polítics".

A la llotja, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha assegut entre Felip VI i Quim Torra. A l’altra banda del monarca, s’hi han ubicat el president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, Amar Addadi, i l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. La ministra Meritxell Batet, els consellers Ernest Maragall i Elsa Artadi, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, o el del PSC, Miquel Iceta, també han assistit a la inauguració, que ha comptat amb una amplíssima representació institucional de totes les forces polítiques –inclosa la CUP.

Segons ha difós a les xarxes socials el fotoperiodista Jordi Borràs, l’exemplar de ‘Dies que duraran anys’ que Torra ha lliurat al rei inclou una dedicatòria on es pot llegir el següent text: “No hi ha nissaga, ni llei, ni pàtria que justifiqui ferits, presos polítics i exiliats. No hi ha nissaga, ni llei, ni pàtria que pugui aturar l’anhel de llibertat del poble català”.