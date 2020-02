Els Jordis podran sortir de dilluns a divendres de la presó però hi hauran de tornar cada dia per dormir

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart seran els dos primers presos polítics que podran sortir de la presó de manera imminent, tot i que hi hauran de tornar per dormir. La junta de tractament de Lledoners els ha concedit el 100.2, una via a cavall del segon i el tercer grau que permet als interns sortir del centre penitenciari per anar a treballar, per fer voluntariat o per tenir cura de familiars. El Mundo ja havia avançat al matí que la junta de Lledoners es reunia per tractar el 100.2, una informació que s'ha acabat confirmant al migdia.

Tots dos seguiran en segon grau – i podran continuar demanant permisos amb un límit de 36 dies anuals– però, a diferència dels presos comuns, no s'hauran de passar tot el dia a la presó, on sí que continuaran dormint i passant els caps de setmana. En el cas de Cuixart, Lledoners li permet sortir cada dia del centre durant 9,5 hores per anar a treballar a la seva empresa, especialitzada en el disseny i la producció de maquinària industrial per a envasats, i per fer tasques de voluntariat. Pel que fa a Sànchez, ho podrà fer tres dies per setmana durant 11 hores per dedicar-les a voluntariat. Podran sortir-ne de forma regular, almenys fins que el jutge de vigilància penitenciària prengui una decisió definitiva sobre la qüestió. En tot cas, de moment, l'aplicació d'aquestes noves mesures serà immediata.

651x390

En un comunicat, Òmnium Cultural ha rebutjat que el 100.2 sigui un "benefici penitenciari" i ha recordat que el seu president seguirà complint "íntegrament" la condemna imposada pel Tribunal Suprem. A més dels Jordis la resta de presos polítics també aspiren a aconseguir el 100.2, mentre no els hi donen el tercer grau.

Una via a mig camí del tercer grau

El 100.2 ha sigut des del primer dia l'article del reglament penitenciari que oferia més garanties als presos polítics a curt termini. Les condemnes, superiors als nou anys de presó, els deixaven amb poques opcions d'accedir d'entrada al tercer grau, el règim de semillibertat. De fet, tot i les crítiques d'una part dels presos, cap d'ells va acabar recorrent al jutge la classificació en segon grau per la qual va acabar optant la Generalitat.

No ha passat ni un mes des que, el 9 de gener, la Generalitat va acceptar el segon grau, que havien proposat al desembre les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric. Cuixart i Sànchez són els que tenen la condemna més baixa però els que fa més temps que són a la presó, gairebé dos anys i quatre mesos des del 16 d'octubre del 2017. Ells dos també són els únics que han complert la quarta part de la condemna i que han començat a sortir amb permisos penitenciaris. De moment, només una vegada perquè la fiscalia s'ha oposat al segon permís, almenys pel que fa a Cuixart. Ara, a més del jutge, el ministeri públic també estudiarà la concessió del 100.2, tot i que no abans que el jutge els hi traslladi la decisió de la presó.

Hi ha dues diferències evidents entre el 100.2 i el tercer grau. La primera és que, en el cas d’aquest últim, els presos passen el cap de setmana a casa i només han d’anar a dormir a la presó de dilluns a dijous. En canvi, els Jordis hauran de tornar cada nit a dormir a Lledoners i només podran evitar-ho quan tinguin permís. L’altre gran diferència és que l’última paraula en el 100.2 la té l’Audiència de Barcelona i no pas Manuel Marchena, el jutge que decidiria sobre el tercer grau.