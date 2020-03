Rull surt per primer cop de la presó per treballar

L'exconseller de Territori Josep Rull ha sortit per primer cop de la presó de Lledoners aquest dilluns a primera hora per anar a treballar, en aplicació de l'article 100.2 del codi penitenciari. "Avui surto de Lledoners amb el cap ben alt per la feina feta juntament amb tants de vosaltres. No surto lliure, encara, tot i que me’n sento. Lliure de pensar, lliure d’escoltar i parlar, lliure de compartir l’anhel de viure en un país lliure. Gràcies pel vostre escalf. Seguim", ha manifestat Rull a través d'un missatge a Twitter just després de sortir de la presó

Avui surto de Lledoners amb el cap ben alt per la feina feta juntament amb tants de vosaltres. No surto lliure, encara, tot i que me’n sento. Lliure de pensar, lliure d’escoltar i parlar, lliure de compartir l’anhel de viure en un país lliure. Gràcies pel vostre escalf. Seguim. pic.twitter.com/TxWZMMUTdF — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) March 9, 2020

Rull ha abandonat Lledoners a un quart de nou del matí acompanyat de la seva dona. Just després d'ell han sortit Jordi Cuixart i Joaquim Forn, que també poden sortir del centre per treballar i per fer voluntariat.

La junta de tractament de Lledoners va autoritzar dijous Rull a sortir de la presó per treballar a l'assessoria legal general de Mútua Terrassa. L'exconseller podrà sortir 12 hores al dia de dilluns a divendres. L'exconseller ha rebut nombroses mostres de suport a les xarxes, entre elles, la del president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont. Torra ha celebrat que Rull pugui sortir, però ha afegit que això no farà "oblidar l'enorme injustícia" que suposa el seu empresonament. "Sempre amb tu, conseller. Una abraçada ben forta!", ha expressat Puigdemont.

Estimat @joseprull, unes hores fora de la presó són de ben segur una bocanada d’aire fresc però no són la llibertat. I això no ens fa oblidar l’enorme injustícia que és el teu empresonament i el de les resta de #presospolítics https://t.co/1yEIlmBPYn — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 9, 2020

En arribar a la feina, més de 200 persones han rebut l'exconseller entre aplaudiments i crits de "llibertat", informa l'ACN. Rull ha arribat a un quart de deu del matí acompanyat per la seva dona, Meritxell Lluís, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Centenars de veïns i veïnes l'han seguit amb estelades i pancartes fins la porta de l'edifici on treballarà a partir d'aquest dilluns.