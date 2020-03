Lledoners autoritza també Rull i Turull a sortir de la presó per anar a treballar

Els dos últims dirigents independentistes que quedaven pendents de poder sortir de la presó per anar a treballar també ho podran fer: Josep Rull i Jordi Turull sortiran de Lledoners per anar a treballar en virtut de l'article 100.2. Segons ha informat el departament de Justícia, la presó de Lledoners ha acordat que els dos presos de Junts per Catalunya (JxCat) puguin sortir durant dotze hores al dia cinc dies a la setmana (de dilluns a divendres) per anar a treballar.

Rull i Turull eren els únics presos independentistes que faltaven per accedir a aquest article del reglament penitenciari, després que la setmana passada la junta de tractament n'acordés l'aplicació per a Oriol Junqueras i Raül Romeva. Així, en els pròxims dies ja podran començar a sortir de Lledoners. Institucions Penitenciàries ja ha advertit, com en els casos anteriors, que no informarà ni de la data de l'inici de les sortides ni de les empreses ni entitats de destí.

El 100.2 és un article del reglament penitenciari d'aplicació immediata, que combina elements del segon i el tercer grau, i al qual s'han anat acollit tots els presos polítics per treballar, fer voluntariat o cuidar familiars d'edat avançada. La Fiscalia, que reclama que es revoqui aquesta mesura, ja ha presentat recursos amb els altres presos, i el jutjat de vigilància penitenciària és qui l'ha de validar. En última instància, qui decideix és l'Audiència Provincial corresponent, però fins aleshores els presos poden sortir del centre penitenciari durant unes hores.

Sigui com sigui, avui mateix la jutge de vigilància penitenciària ha desestimat el recurs de la Fiscalia i ha autoritzat aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, fet que podria crear jurisprudència i obrir la porta a resolucions similars per a la resta de presos independentistes.

La jutge desestima el recurs de la Fiscalia i autoritza les sortides de Cuixart per anar a treballar

La magistrada recorda que l’aplicació del 100.2 es recull en el reglament penitenciari i que, per tant, "no es pot pretendre que la condemna penal s’estengui a una condemna de l’itinerari penitenciari de l’intern, obstaculitzant i impedint situacions de possibles autoritzacions de permisos ordinaris de sortida o d’altres beneficis penitenciaris i modificacions progressives de la seva classificació", unes qüestions que, segons la jutge, sembla que el ministeri públic oblida. "Aquests impediments, sense una motivació suficient, serien contraris al nostre ordenament jurídic i, en especial, a la normativa penitenciària", afirma.

A l'escrit, la magistrada també recorda que el Tribunal Suprem, en la seva sentència, "no imposa limitacions" en el compliment de la condemna dels presos i tampoc estableix un "pronòstic de perillositat en el condemnat". Així, recorda que el Suprem va desestimar la petició de la Fiscalia de "posar límits temporals a l’accés al tercer grau i limitar a priori l’itinerari penitenciari del penat", i ara sembla que vol intentar "defugir" el posicionament de l'alt tribunal i aconseguir en fase penitenciària el que havia rebutjat el Suprem.