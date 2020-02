La Fiscalia s'oposa per primera vegada a les sortides dels presos polítics per anar a treballar

Per primera vegada la Fiscalia es pronuncia sobre l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a cinc dels nou presos polítics, que els permet sortir de la presó per anar a treballar, a tenir cura d'un familiar o a fer tasques de voluntariat, tot i que hi han de tornar cada dia a dormir. Ahir Jordi Cuixart va sortir de Lledoners per anar per primer cop a treballar en virtut d'aquestes sortides programades. Ara la Fiscalia ha demanat al jutjat de vigilància penitenciaria que revoqui aquesta mesura.

A diferència dels escrits oposant-se als permisos de més de 72 hores del propi Cuixart i de Jordi Sànchez, la Fiscalia no entra en arguments valoratius, com ara la manca de penediment, un argument que va tombar la jutge de vigilància penitenciaria en el cas de Cuixart. Sí que exposa però que el fet que s'apliqui un règim més flexible de presó a un condemnat per un delicte "greu" pot tenir un efecte poc exemplaritzant de cara a la societat i portar a pensar a la ciutadania i als propis condemnats que la comissió del delicte no es castiga. "La pena s'ha d'identificar per la societat i per l'afectat com una sanció efectiva, a fi de mantenir la confiança en l'Estat de Dret", argumenta la Fiscalia.

Més enllà d'això, la resta de l'escrit es basa en arguments tècnics. El fiscal de vigilància penitenciaria també alerta a la jutge que les sortides programades de presó de Cuixart no aporten res al seu programa de tractament penitenciari, diu, perquè el delicte que va cometre no és de caràcter "econòmic".

Poc justificat

De fet, en el seu escrit el fiscal retreu a la junta de tractament de Lledoners no "especifica quins dèficits presenta l'intern, quina activitat en concret realitzaria i perquè aquesta influiria positivament en la superació d'aquests dèficits". La Fiscalia conclou que les sortides per anar a treballar de Cuixart "no tenen cap tipus de relació amb el delicte pel que l'intern està complint condemna, no produïnt-se cap efecte en el seu tractament", assegura el ministeri públic.

En aquest sentit, la Fiscalia recorda a la jutge que haurà d'avaluar l'aplicació de l'article 100.2 que Cuixart va cometre "un delicte contra l'ordre públic" i que "no es pot considerar que l'activitat laboral formi part del seu tractament" com per justificar que es faci més flexible el règim de segon grau.

De moment les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses han proposat l'aplicació d'aquesta mesura a cavall entre el règim de segon grau i el de tercer grau per a cinc dels nou presos polítics. A més de Cuixart, que ja està sortint de la presó per anar a treballar, se'n poden beneficiar l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, els exconsellers Dolors Bassa i Joaquim Forn i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez.

A diferència del que passa amb els permisos penitenciaris de més de 72 hores que no es poden gaudir sense autorització del jutjat de vigilància penitenciaria, l'aplicació de l'article 100.2 és immediata, encara que després el jutge l'acabés revocant.