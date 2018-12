Els joves són els més tolerants amb la corrupció a Catalunya

Els joves d'entre 18 i 29 anys són els més tolerants amb la corrupció a Catalunya. Segons el Baròmetre que ha publicat aquest dimarts l'Oficina Antifrau del país, quasi un de cada deu individus dins aquesta franja d'edat considera molt o bastant acceptable que un polític doni el seu suport a un projecte per beneficiar un grup econòmic que hagi donat suport al seu partit. El percentatge de persones majors de 30 anys que consideren aquesta pràctica acceptable es redueix al 3,7%.

Davant aquestes dades, el director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, ha manifestat la seva preocupació. El també jutge ha atribuït aquest comportament a una "crisi de valors" i que creu que les xifres suposen un "fracàs social terrible".

El Baròmetre 2018, que ha estat elaborat per Antifrau i ha comptat amb 850 entrevistes, encara revela altres dades. Tal com indica el document, vuit de cada deu catalans (81%) consideren que la corrupció és un problema molt o bastant greu a Catalunya. Alhora, set de cada deu enquestats (72%) opinen que a Catalunya hi ha molta o bastant corrupció. La percepció que el frau segueix present al territori, però, ha registrat un lleu descens: el 2014, el 82% dels consultats apuntaven en aquesta direcció, mentre que el 2016 ho van fer el 74%.

Malgrat tot, la tolerància davant certes pràctiques qüestionables segueix sense desaparèixer. Tal com apunta el mateix Baròmetre, un 24% de les persones que han participat en l'estudi afirmen que votarien a un partit afectat per corrupció si durant el seu mandat ha aconseguit disminuir l'atur o millorar la situació econòmica (dos punts més respecte al Baròmetre publicat el 2016).

Per altra banda, un 43% dels votants castigaria al partit esquitxat per corrupció, mentre que la resta d'enquestats afirmen que s'abstindrien o votarien en blanc.

Els partits polítics, els més castigats

De la mateixa forma que fa dos anys, els partits polítics són les institucions que surten més malparades de l'estudi. En segon lloc i a un nivell semblant als primers es troben les entitats financeres, mentre que els sindicats i als mitjans de comunicació ocupen la tercera i la quarta posició respectivament (en tots dos casos, sis de cada deu individus creuen que en aquests organismes la corrupció està molt o bastant estesa). Per altra banda, les universitats són les millor valorades, tot i que la seva imatge s'ha vist deteriorada al llarg dels últims dos exercicis: el 2016, vora el 20% dels catalans els veia com unes institucions corruptes, un percentatge que aquest 2018 s'ha elevat al 30%.

L'estudi també posa de manifest que un 54% de les persones interrogades opinen que els càrrecs polítics són poc o gens honestos, 4,6 punts més que en l'última edició d'aquest baròmetre biennal. Alhora, més de la meitat dels enquestats creuen que els partits es financen il·legalment, mentre que un 81% assenyalen que això influeix en les seves decisions posteriors de govern.

Pel que fa als serveis públics, un 84% dels catalans opina que el sector de les obres públiques és el que més males praxis reuneix, seguit del sector urbanístic (78%) i de la justícia (65%).

Antifrau reclama "compromís polític seriós"

El mateix document publicat aquest dimarts qualifica d'"inacceptable" la situació i reclama un "compromís polític seriós sobre la política anticorrupció". L'oficina també recorda la necessitat de fer "més pedagogia" perquè la societat rebutgi actituds fraudulentes. A banda, l'organisme encapçalat per Miguel Ángel Gimeno considera que és urgent la creació d'un "règim integral de protecció dels alertadors" per tal de protegir aquells que destapen els casos. En aquest sentit, el Parlament ja va registrar una proposta de la plataforma Xnet per garantir la seguretat d'aquesta figura.