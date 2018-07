Polèmica a la carrera judicial per l'adjudicació d'una plaça extra de fiscal a la filla d'un jutge del Suprem

L'adjudicació d'una plaça extra a Sofía Marchena, filla del president de la sala penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena -qui jutjarà els líders independentistes en la causa per rebel·lió-, ha aixecat polseguera dins de la carrera judicial. Tant la Unió Progressista de Fiscals (UPF), com la Unió Independent Progressista de Fiscals (UIPF) i Àgora Judicial -una nova associació de jutges catalans- han demanat explicacions al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre l'assignació de la nova plaça de fiscal a Sofia Marchena. Tot i que les oposicions contemplaven que només hi havia 35 places per a fiscals, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar fa uns dies la llista incloent una 36a plaça per a la filla de Marchena. Un cas que s'ha difós els últims dies per les xarxes i ha detallat eldiario.es en un article d'opinió d'Elisa Beni.

Es dona el cas que Sofía Marchena va aprovar les oposicions el 2017 amb una nota de 68,20 i va entrar a la carrera judicial. Però arran d'una malaltia va deixar el curs a mitges. El CGPJ va acordar, a finals del 2017, suspendre la seva condició de funcionària en pràctiques fins que "la situació de baixa mèdica quedés extingida". Llavors és quan es va produir la presumpta irregularitat: el CGPJ va establir que "l'alumna s'incorporaria a la relació d'aspirants que superen el procés selectiu d'oposició a les carreres judicial i fiscal tan bon punt es conclogués".

La alumna aprobó las pruebas selectivas en 2016 https://t.co/hVqVRkJMsE Al no poder completar el curso, se acordó incorporarla a la relación de aspirantes aprobados en la siguiente convocatoria. Acuerdo 7-18 de la Comisión Permanente de 21/12/2017 https://t.co/R5xxMiEwzo — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) 25 de julio de 2018

Com expliquen a l'ARA fonts de l'Àgora Judicial, les carreres judicial i fiscal estan del tot separades, i és impossible per llei fer el salt d'una a l'altra un cop s'ha escollit per oposició. En canvi, el ple va acordar rebaixar la nota a Sofia Marchena, un cop havia deixat el primer any de carrera judicial a mitges, per donar-li ara l'última plaça de la carrera fiscal amb una nota de 52,31, molt per sota de la que va obtenir en les oposicions del 2016.

Des d' @agora_judicial demanem que, per la bona imatge de la Justícia, es donin les oportunes explicacions.



OPINIÓN | La hija de Marchena, por Elisa Beni @elisabeni https://t.co/U0Y6wI5MOI via @eldiarioes — Àgora Judicial (@agora_judicial) 26 de julio de 2018

El CGPJ ha explicat a Twitter, replicant a alguns dels afectats que acusen el poder judicial de fer "nepotisme" i "regalar" la plaça a la filla de Marchena, es va acordar que, per no perjudicar a la resta d'aspirants, se li assignés una nota més baixa i així no tragués el lloc a ningú que hagués optat per la carrera fiscal.

L'Associació Progressista de Fiscal (UPF) ha demanat en un comunicat que es proporcioni públicament "la deguda informació i la deguda documentació en relació a la creació, per al pròxim curs de formació inicial de la carrera fiscal, d'una nova plaça que se suma a les existents i que s'adjudica a una persona procedent de la carrera judicial". Segons UPF, tenint en compte els comentaris a les xarxes socials, Sofia Marchena ha de ser la més interessada en què es donin les "explicacions pertinents".

Resposta del Poder Judicial

En un comunicat, el CGPJ, la fiscalia i el ministeri de justícia han defensat aquest dijous la concessió de la plaça a Sofia Marchena. Recorden que va superar l'oposició el 2016 i que llavors va escollir la carrera judicial. Però va diexar l'escola judicial, situada a Barcelona, per una baixa mèdica, des del març del 2017. La directora ja va advertir al CGPJ que es tractava d'una situació "inèdita en la històrica" de la institució i que no hi havia una "solució explícita" per ella en la llei orgànica del poder judicial.

La comissió de selecció del CGPJ va decidir atendre la petició de Sofia Marchena i llavors es va tenir en compte la seva preferència per "ingressar a la carrera fiscal" creant aquesta 36a posició. A més, la comissió destaca que en cap cas s'han incrementat el nombre de places ja que se'n van convocar 100 en total, quedant inicialment cobertes 97 i la de Sofia Marchena que se li ha assignat a una de les tres que no es van cobrir. A més, el comunicat assegura que s'ha respectat l'elecció de carrera judicial o fiscal de tots aquells que han aprovat les oposicions.