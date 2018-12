Un manifest de suport a Forcadell recull l'adhesió de mig miler de diputats i exdiputats d'una vintena de països

Un manifest de suport a Carme Forcadell impulsat pels expresidents del Parlament de Catalunya Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert ha recollit ja l'adhesió de mig miler de diputats i exdiputats d'una vintena de països diferents. El document compta, per exemple, amb el suport de la vicepresidenta del Parlament Europeu Heidi Hautala i de 35 eurodiputats –entre els quals la copresidenta del Grup dels Verds Ska Keller– de països com Alemanya, França, el Regne Unit, Irlanda, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica, Portugal, Suècia, Estònia, Eslovènia, Luxemburg i l’estat espanyol. També s’hi han adherit la presidenta del Parlament de Gal·les, Elin Jones, el de Flandes, Jan Peumans, el de Còrsega, Jean-Guy Talamoni, el de les illes Fèroe, Páll á Reynatúgvu, el del País Basc, Barkartxo Tejeria, i l’expresidenta del Parlament escocès Tricia Marwick.

A més del suport de diputats de Junts per Catalunya, Esquerra, la CUP i Catalunya en Comú al Parlament de Catalunya, han subscrit ja el manifest electes dels Parlaments del Quebec, Xile, França, Portugal, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Gal·les, Alemanya, Irlanda, Islàndia, Noruega, Suècia, el Regne Unit i Finlàndia, així com del Congrés de Diputats i el Senat, i dels Parlaments del País Basc, Navarra i Galícia. En total, segons els impulsors, el text compta actualment amb el suport de diputats de 25 països diferents –19 estats– i d’una trentena de cambres legislatives.

El text busca les adhesions exclusivament de parlamentaris i exparlamentaris amb l’objectiu de "denunciar l’injust empresonament de Forcadell per haver permès el debat parlamentari", segons avancen els impulsors. El manifest denuncia que "la utilització de la justícia penal com a instrument de coacció de l’activitat d’un Parlament és incompatible amb els principis que regeixen les democràcies parlamentàries", reclama "l’alliberament immediat" de Forcadell i insta a "resoldre per vies no penals els conflictes institucionals i polítics".

Acte institucional

El manifest es presentarà en un acte aquest dijous a les vuit del vespre al Parlament de Catalunya, que comptarà amb les intervencions dels expresidents impulsors; del president de la cambra, Roger Torrent; dels diputats i exmembres de la mesa Lluís Guinó i Joan Josep Nuet; i de la presidenta del Parlament de Gal·les, Elin Jones. El presentaran les actrius Clara Borrell i Txe Arana. Amb la presentació pública continuarà la campanya per seguir sumant adhesions al manifest.