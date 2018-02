Vídeo accidental d'unes amenaces per uns llaços grocs a Pineda de Mar

"Li molesten aquests llaços grocs?". El Bernat, un dels manifestants que ha participat a la marxa per la llibertat dels presos organitzada aquest diumenge al matí a Pineda de Mar i Calella, s'ha dirigit amb aquesta pregunta a un home que arrencava tots els llaços grocs que els integrants de la marxa havien enganxat al passeig marítim de Pineda. Segons ha explicat el mateix Bernat a l'ARA, l'home s'ha apropat a ell quan ha sentit la pregunta i ha vist que intentava fer-li una fotografia: "Venia a agredir-me".

Sense voler, en comptes de fer la fotografia de l'home que arrencava els llaços, se li ha disparat el vídeo i ha començat a gravar els insults i amenaces que, segons explica el manifestant, li ha llançat de seguida. Quan ha vist aquesta actitud, el Bernat ha decidir continuar gravant, mentre l'home s'anava posant cada cop més agressiu i ha arribat a clavar-li una empenta. Aquest és el vídeo dels fets que ha gravat el Bernat gairebé accidentalment (ja que la seva intenció inicial era fer una fotografia) i que el seu fill Pau ( @CasesPau) ha penjat a les xarxes:

Avui, agressió a Pineda de Mar. Aquest home utilitza els arguments de l'amenaça i l'insult per explicar a mon pare q això és espanya. #alertaultra @jordiborras @DretsCat pic.twitter.com/V5oWgaEFFw — Pau Cases (@CasesPau) 18 de febrero de 2018

Tot i que assegura que ha sigut agredit per part de l'home que arrencava els llaços, el Bernat ha decidit no denunciar-lo: "La meva denúncia és no denunciar-lo", ha dit a l'ARA.