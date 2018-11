La jutge del cas Màster proposa jutjar Cifuentes per falsedat documental

Cristina Cifuentes ja és a només un pas d'asseure's al banc dels acusats pel cas del màster que la va defenestrar com a presidenta de la Comunitat de Madrid. La jutge que ha portat la instrucció, Carmen Rodríguez-Medel, l'ha processat per la falsificació de l'acta del treball de final del màster que va cursar el 2011-2012 a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Rodríguez-Medel va decidir arxivar bona part de la causa el passat 1 d'octubre obeint la doctrina pel cas Casado del Tribunal Suprem, que va decidir no investigar el líder del PP per prevaricació i suborn impropi.

Llavors només es va quedar amb la investigació de la falsificació de l'acta que Cifuentes va ensenyar davant de l'Assemblea de Madrid abans de dimitir per deslliurar-se 'in extremis' de les acusacions. També va seguir invesigant tant el director del màster, Enrique Álvarez Conde, així com d'altres professors i alumnes, però sempre en relació al delicte de falsificació documental.

Fins a sis anys de presó

En una acta de transformació a procediment abreujat (l'equivalent al processament), dictat aquest dimecres, la magistrada acorda la fi de la instrucció i processa, a més, Álvarez Conde, la professora Cecilia Rosado i l'exassessora de l'expresidenta regional Maria Teresa Feito. Rodríguez-Medel exposa que els quatre podrien haver incorregut en un delicte tipificat en l'articel 390 del Codi Penal i que castiga a les autoritats o funcionaris públics que el cometin a penes de tres a sis anys de presó, multa de 6 a 24 mesos i inhabilitació especial de 2 a sis anys.

La jutge -a qui no li va agradar el paper del Suprem en el cas Casado que va obligar a tancar part d'una investigació que considerava de "regals" constants al poder per tràfic d'influències-, recorda ara que l'alt tribunal va establir que la falsedat document no és un delicte que es cometi sempre de "pròpia mà", sinó que existeix el paper de "l'inductor a la falsificació", que seria el de Cifuentes.

En concret, la jutge considera que existeixen indicis suficients per creure que Cifuentes va donar instruccions a Feito per ocultar que no havia superat les assignatures del màster quan eldiario.es va publicar aquesta notícia el 21 de març del 2018 i es va desencadenar la polèmica.

Ara la interlocutòria es pot recórrer al propi jutjat o bé a l'Audiència de Madrid però suposa el pas previ a l'obertura de judici oral. Es dona deu dies a les acusacions perquè sol·licitin l'obertura de judici i formulin l'escrit d'acusació o demanin l'arxiu de la causa.

"No va defensar el treball de final de màster"

"Hi ha indicis que Cristina Cifuentes no va defensar el treball de final de màster el juliol del 2012 i que, quan es va fer pública la notícia amb possibles irregularitats en la seva titulació, va promoure que fossin ocultades, fent una exhibició pública de l'acta falsificada quan li va ser facilitada", assenyala la magistrada.

A més, opina que les declaracions que va fer Cifuentes en seu judicial "no van resultar creïbles" perquè "no sembla creïble" que el 2012 s'obviés "una forma de comunicació tan àgil, senzilla, ràpida i accessible" com el correu electrònic relacionat amb el treball de final de màster. L'expresidenta madrilenya no va provar amb cap document de llavors que hagués fet el treball, més enllà de l'acta que la jutge considera que està falsificada.