El primer ministre belga demana als seus ministres no parlar de Catalunya per no desestabilitzar el seu govern

El primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, ha demanat als membres del seu executiu que s'abstinguin de comentar la situació política a Catalunya per por que les divergències entre els diferents partits que formen el govern desestabilitzi la coalició, segons revela el diari belga 'Le Soir'. El primer ministre, membre del partit liberal francòfon (MR), ha traslladat un "missatge als seus principals ministres per demanar-los que no facin comentaris" sobre la situació a Catalunya i que comuniquin la consigna a la resta de ministres, segons una font oficial citada pel rotatiu.

El govern de Michel es basa en una coalició de quatre partits, entre ells el nacionalista flamenc, N-VA, que va sumar el major nombre de vots en les últimes eleccions generals; els liberals francòfons (MR); els democristians, i els liberals flamencs. La posició del govern belga respecte al procés independentista va tensar les relacions bilaterals amb Espanya després que el mateix Michel condemnés la "violència" de les càrregues policials durant el referèndum de l'1 d'octubre i que després plantegés la possibilitat futura d'una mediació de la UE entre Madrid i Barcelona.

Amb tot, l'episodi més crític es va produir a finals de la setmana passada, quan el secretari d'estat d'Asil i Immigració belga, Theo Francken, va obrir la porta a la possibilitat que el president Carles Puigdemont demanés asil polític a Bèlgica. Michel va cridar a l'ordre el seu secretari d'estat, del partit nacionalista flamenc N-VA, per deixar clar que aquesta possibilitat no estava en l'agenda del seu Govern, i també per demanar a Francken "no tirar més llenya al foc" en aquesta crisi.

Altres ministres també membres de l'N-VA, com el d'Interior, Jan Jambon, i el de Justícia, Koen Geens, s'han alineat amb les demandes independentistes a Catalunya, i d'altres, com el vice primer ministre, Kris Peeters, flamenc democristià, han criticat l'estratègia de Puigdemont. "No vull prejutjar res, però quan es demana la independència, més val quedar-se a prop del seu poble", va dir Peeters en una entrevista amb la cadena pública flamenca VRT el mateix dimarts en què l'expresident autonòmic compareixia en una roda de premsa a Brussel·les.

En canvi, el líder de l'N-VA, Bart de Wever, alcalde d'Anvers i el candidat amb més vots en les eleccions del 2010, va dir fa dos dies que tenia llaços "molt estrets" amb Puigdemont i que ell "mai gira l'esquena a un amic en problemes". Wever va reaccionar així a un comunicat difós per Charles Michel coincidint amb la presència de Puigdemont a Brussel·les en què el Govern federal assegurava que no havia intervingut per facilitar el viatge del president i que Puigdemont era un ciutadà europeu, "amb els mateixos drets i obligacions" que la resta.