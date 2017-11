Una multitud omple les places per reclamar la llibertat dels presos polítics

Les places de les ciutats i pobles de Catalunya s'han tornat a omplir avui en una nova protesta multitudinària per reclamar la llibertat dels presos polítics: els Jordis i els vuit membres del govern Puigdemont que continuen empresonats preventivament.

A Barcelona, unes 8.000 persones –segons la Guàrdia Urbana– han omplert la plaça de Sant Jaume i els carrerons que hi desemboquen. "Llibertat, presos polítics" ha sigut una de les proclames que més ha ressonat; el mateix lema de la pancarta que han desplegat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu accidental d’Òmnium, Marcel Mauri, acompanyats per representants de diverses formacions polítiques. En la pancarta, hi havia dibuixats els rostres dels deu empresonats. La protesta ha estat convocada per Crida per la Democràcia, que havia demanat protestar davant els ajuntaments aquest divendres a les 7 del vespre.