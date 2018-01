El 21-D obliga a l’austeritat el PP i la CUP

Més de 700.000 euros anuals. Això és el que, si agafem els barems que va aprovar la mesa del Parlament la legislatura anterior per atorgar les subvencions als grups parlamentaris, perdrien a partir d’ara la CUP i el PP respecte al que rebien des del 27 de setembre del 2015. Això, sempre que la nova mesa de la cambra torni a aprovar els criteris econòmics establerts fins ara i ni ERC ni Ciutadans deixin un escó als cupaires i als populars perquè puguin tenir grup parlamentari propi. El partit taronja, en canvi, seria el que rebria una subvenció més alta, un total de 4.273.536 euros. De fet, és una de les poques formacions que podrà sufragar totes les despeses pressupostades per al 21-D amb les subvencions públiques que atorga l’Estat depenent de la representació parlamentària obtinguda.

La davallada electoral de la CUP ha portat la formació a fer autocrítica per descobrir què ha portat els anticapitalistes a obtenir una representació semblant a la del 2012, quan la CUP va entrar al Parlament amb tres diputats. Però aquests resultats també tindran repercussions econòmiques. Amb quatre diputats, els cupaires rebrien 518.160 euros anuals de subvenció parlamentària, el mateix que el PP, mentre que amb un diputat més la xifra pujaria fins a 737.700 euros, tindrien grup parlamentari propi i això els permetria cobrar la subvenció pública que ajuda a sufragar les despeses que ha suposat l’enviament de propaganda electoral a les cases. La condició per rebre aquesta ajuda és que el partit tingui grup parlamentari propi. Per tant, ara per ara ni els cupaires ni els populars podrien compensar els diners destinats al mailing. La CUP va pressupostar gastar-hi 200.900 euros, i si tingués grup propi podria cobrar 795.195,23 euros. Els populars no van fer públic quan havien pensat gastar en mailing, però si tinguessin grup parlamentari propi podrien rebre 802.852,20 euros d’ajuda pública. Amb cinc diputats, cupaires i populars rebrien prop de 300.000 euros més de subvenció parlamentària i no s’haurien de partir la seva presència a les comissions ni tampoc els diners a percebre si opten a ser president, vicepresident o secretari d’alguna d’aquestes comissions.

Des de dissabte passat, els anticapitalistes ja debaten si accepten un possible escó prestat d’ERC, i un dels arguments que posen damunt la taula és l’augment de la prestació econòmica que rebrien si tinguessin un grup parlamentari propi, perquè els diners que percebrien anirien a parar al partit.

Els resultats electorals més baixos de la història dels populars no només han afectat anímicament el partit, sinó que econòmicament la formació ho notarà molt. El PP és el que tindrà el forat més gran, perquè és el que va pressupostar més diners per a la campanya -1,6 milions d’euros- i el que en rebrà menys per fer-hi front d’acord amb els resultats electorals. Però també rebrà l’aportació econòmica de la cambra catalana més baixa de tota la seva història. Tota aquesta situació podria abocar el partit, segons va publicar El Español, a fer un ERO. Mentre que els republicans ja s’han mostrat predisposats a cedir un escó a la CUP, Ciutadans de moment no ha respirat i no ha volgut entrar en l’escenari de deixar un diputat al PP perquè es constitueixi com a grup parlamentari propi. Per tant, sembla que els populars tindrien més difícil que els cupaires poder aconseguir-lo.

El PSC, per la seva banda, serà el segon partit amb un forat més elevat en relació amb la xifra pressupostada per a la campanya, 1,7 milions d’euros. JxCat i la CUP són els que s’haurien ajustat més al seu pressupost perquè tot i que els cupaires són els que rebran menys diners, també van ser els que van destinar-n’hi menys.

Cs, JxCat i ERC, els beneficiats

L’eufòria amarga de la nit electoral de Ciutadans tindrà una repercussió positiva per als números del partit. Serà el grup parlamentari que més diners rebrà del Parlament. Però el partit haurà d’administrar-los correctament després del toc d’atenció del Tribunal de Comptes dels últims dies, que va detectar deficiències en els seus comptes. Els d’Inés Arrimadas cobrarien uns 200.000 euros més del que rebia fins ara Convergència, que veurà -ara com a PDECat- com a partir del 17 de gener la seva prestació baixarà fins a 3.984.360 euros anuals. En canvi, ERC augmentarà la subvenció amb més de 840.000 euros. Aquesta vegada JxCat i ERC no s’hauran de repartir la prestació com van fer en l’anterior legislatura, en què els més de 7 milions d’euros que rebia la coalició, un 58% anava a parar a CDC i el 42% restant als republicans. Però tot plegat ho haurà de validar la mesa quan es constitueixi la setmana que ve.