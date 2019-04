L’oposició vol portar al Parlament l’escorta de Torra

La creació d’una unitat de Mossos d’Esquadra per escortar la cúpula política del Govern ha aixecat polseguera a l’oposició, i tant Cs com el PSC van exigir ahir explicacions al Parlament. Tot i que la creació de l’anomenada Àrea de Seguretat Institucional (ASI) va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 31 de gener, les alarmes van saltar ahir després que una informació a El Periódico apuntés que la major part dels més de 140 agents entrevistats per sumar-se a aquesta escorta tenen perfil independentista. Un fet que tot i que el Govern va negar, la Moncloa va qualificar d’“aberrant”.

“El separatisme continua creant xiringuitos: una guàrdia pretoriana separatista per a Torra”, van denunciar els d’Inés Arrimadas, que van afirmar que la nova àrea actuarà “al marge” dels Mossos. Per això van demanar la compareixença del president de la Generalitat al ple, així com la de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el conseller d’Interior, Miquel Buch, en comissió. El PSC, que al gener ja havia registrat una bateria de preguntes sobre l’ASI, també va demanar la compareixença dels dos consellers.

A l’espera de les explicacions que s’acabin donant a la cambra, fonts de Presidència citades per l’ACN van assegurar que la selecció dels agents que hauran d’escortar el president, la consellera de la Presidència i els expresidents de la Generalitat, a més de vigilar edificis del Govern, s’està fent basant-se en criteris professionals. Les mateixes fonts van negar, a més, que els seleccionats passin a cobrar un complement brut de 400 euros. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va defensar a la Sexta la neutralitat del procés de creació de la nova àrea, que dependrà orgànicament de la direcció general de la Policia però rebrà les ordres directament des del departament de la Presidència. No obstant això, el dirigent republicà va deixar clar que la seva escorta i la de la resta de consellers continuaran depenent d’Interior.

La polèmica que es va generar ahir, en tot cas, no va agradar al govern espanyol, incòmode amb qualsevol gest de l’independentisme que pugui donar artilleria a la dreta per atacar el PSOE en la campanya del 28-A. La portaveu de la Moncloa, Isabel Celaá, va dir que “cap grup policial pot treballar darrere una ombra de perfil ideològic”, i va afegir: “Si aquesta informació és la que s’explica, seria aberrant i no ho podem considerar”.

Habitual en altres països

Del que no hi ha dubtes a hores d’ara, segons van informar diverses agències, és que l’inspector dels Mossos d’Esquadra Marc Caparrós, que va dirigir la Brigada Mòbil (Brimo) i els grups especials d’intervenció (GEI), comandarà l’ASI i que el procés de selecció dels agents -que no començarien a treballar fins després de les municipals del maig- està previst que s’acabi el 15 d’abril. El Govern nega que l’objectiu principal sigui proporcionar una escorta a l’expresident Carles Puigdemont, com assegura Cs, i argumenta que aquesta unitat de seguretat de Presidència, que Buch defineix com una “estructura d’estat”, ja existeix a França, Anglaterra o Espanya.