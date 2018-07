Els partidaris de suprimir les autonomies arriben al nivell més alt des del 2014, segons el CIS

L'estat plural que defensa el PSOE, partidari del federalisme i de rebaixar la tensió en el debat territorial, no té traducció en el primer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) des de la presa de possessió de Pedro Sánchez. Els partidaris d'un únic govern central i de la supressió de les comunitats autònomes repunten al mes de juny i, amb un 21,1%, se situen al nivell més alt des del maig del 2014 (22%). La xifra, que s'havia estabilitzat entre el 17% i el 18% durant el 2016 i el 2017, ja havia repuntat en els últims mesos, situant-se a l'entorn del 20%.

Tot i el creixement dels partidaris d'una Espanya sense autonomies, encara se situen lluny de l'opció preferida pels espanyols: un 34% són partidaris del manteniment de l''statu quo' actual. Són tres punts menys que al maig, precisament els que guanya l'estat unitari. Per la seva banda, els partidaris del dret a l'autodeterminació de les autonomies es mantenen per sota del 10% (9,2%), en uns nivells similars als dels últims mesos. Completen l'estadística els que volen més autogovern per a les autonomies (13,1%), els que en volen menys (9,8%) i els que prefereixen no contestar (12,8%).

El 51,1% dels ciutadans de l'Estat se senten tant espanyols com de la seva comunitat autònoma, un 16,1% només espanyols i un 6,6% no se senten espanyols sinó de la seva autonomia d'origen.