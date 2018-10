El partit liberal europeu expulsa el PDECat del grup

Al final, sense sorpreses. L’Aliança dels Liberals i Demòcrates Europeus (ALDE) ha decidit expulsar al PDECat amb una majoria de dos terços en una reunió extraordinària a Brussel·les, després que l’executiva de l’organització ho demanés a finals de setembre.

En un comunicat, el partit anunciat l’expulsió de la formació presidida per David Bonvehí com a “membre del partit d’ALDE, amb efectes immediats”, amb 84 vots a favor, tres en contra i cinc abstencions. Segons l’Executiva de l’organització, la pertinença del partit “ja no és compatible amb els principis” de la família liberal europea, per la implicació de CDC en fets “contraris als interessos i valors” de la formació, com les investigacions judicials del cas 3%.

En tot, cas ALDE evita la polèmica i assegura que la decisió “no implica cap posició” sobre “les qüestions polítiques internes espanyoles”, en relació amb el procés. Luis Garicano, vicepresident del partit liberal i assessor econòmic de Ciutadans, ha insistit que la decisió s’ha pres “per la cultura sistemàtica de corrupció de Convergència i del PDECat”. Segons Garicano, en el partit ha pesat “el comportament poc fiable del partit (…) per la corrupció, principalment”, i no pel procés independentista, que ha admès que no se n’ha parlat durant la reunió extraordinària.

El PDECat ha lamentat l’expulsió en un comunicat i ha carregat contra Ciutadans a qui fa responsable de la decisió a causa “d’una campanya d’assetjament” “pel dret d’autodeterminació de Catalunya, la seva independència, els drets humans, la llibertat d’expressió i els valors cívics” defensada pel partit català. Aquesta campanya, al·lega el PDECat, es va iniciar des que la formació taronja va ingressar en el partit europeu el 2016. Segons denuncia el partit català, tot el procés d’expulsió s’ha produït a través “d’un seguit d’irregularitats i manca de garanties”.

L’executiva d’Alde, segons PDECat, “ha comprat un relat sobre corrupció com a excusa” perquè no “es visualitzés” les crítiques del partit d’Albert Rivera al sobiranisme, que és “perfectament compatible amb l’ideari liberal”. Alhora, també ha recordat que el PDECat és “un partit nou, no és responsable més que dels seus fets i no ho és dels fets d’altres, per propers que hagin estat en el passat”. Amb tot, Garicano ha insistit en què la decisió es pren “per la corrupció de Convergència i PDECat, hi ha hagut un intent dels representants del PDECat en la ruenió de separar-se de la seva història de corrupció, però la realitat, és que continua”, ha argumentat.

Amb tot, el comunicat final del partit liberal demana “a tots els actors polítics” que “estableixin un diàleg per trobar una solució” a la qüestió catalana. A més, el grup europeu assegura que deixa “la porta oberta a qualsevol nou moviment polític, democràtic i liberal de Catalunya que vulgui unir-se en el futur”.

A la reunió hi han acudit més de vint delegacions del total de 47 partits membres que formen part d’ALDE, entre ells, dos representants del PDECat. No obstant això, l’expulsió no implica la sortida del PDECat del grup d’ALDE a l’Eurocambra, ja que són executives diferents, i del què hi forma part l’eurodiputat Ramon Tremosa.

Convergència havia estat lligat a la família liberal des de la gairebé la seva fundació, al 1986, tot i que havia començat a ser membre de ple dret en el 2005. Fins al 2016, quan es va unir Ciutadans, havia estat l’únic partit a l’Estat espanyol que formava part dels liberals europeus.