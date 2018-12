Podem crida els partits de la moció de censura a frenar l'entrada de Vox

El secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, i la portaveu de la formació, Noelia Vera, han demanat aquest dimarts a les diferents forces polítiques del conjunt de l'Estat fer una anàlisi sobre l'escenari actual i, en roda de premsa, han fet una crida als partits de la moció de censura a tenir "altura de mires i d'estat" perquè, a parer seu, "és l'única manera de tancar la porta a l'extrema dreta". També han fet al·lusió directa als partits catalans i bascos. A més, han assegurat que estan convençuts que tots els catalans estan "mirant cap a Andalusia", ho estan "analitzant", i pensant sobre això.

Echenique ha sigut molt crític amb les enquestes difoses durant la campanya electoral, "perquè es van equivocar" i "no van preveure l'entrada de l'extrema dreta al Parlament andalús". També ha criticat l'"alarma" que s'ha creat "als mitjans de comunicació" amb la difusió d'imatges i notícies sobre "una suposada invasió d'immigrants al país" i "la difusió de la Fundación Francisco Franco a les tertúlies". Echenique ha assegurat que, en general, si aquesta irrupció s'hagués previst, s'hauria actuat "diferent".

Després de conèixer els resultats de les eleccions, ara comença la cursa pels pactes entre les formacions. Quan els han preguntat per un possible suport a la candidata socialista, Susana Díaz, per investir-la presidenta, no s'han posicionat i ho han deixat en mans de la direcció andalusa. Però Vera ha manifestat que, durant la campanya, la candidata Teresa Rodríguez i Antonio Maíllo, el coordinador d'Esquerra Unida a Andalusia, han sigut molt clars amb el seu objectiu de "no permetre que la dreta governi" al Parlament andalús, i ha sentenciat que "aquí també s'inclou Ciutadans". Amb tot, ha reiterat que l'última paraula la tenen a Andalusia.

Tant el secretari d'organització com la portaveu han evitat pronunciar-se respecte a una autocrítica sobre els resultats obtinguts als comicis i n'han delegat l'anàlisi a la direcció andalusa. Vera ha afirmat que "s'ha de fer un estudi profund" però que, des de la direcció estatal, esperaran que "la direcció de campanya faci l'anàlisi per poder valorar en què s'ha fallat", perquè volen abordar la qüestió amb dades fiables. Però, en roda de premsa, han assegurat que "cal replantejar l'estratègia" perquè la dreta pot governar i l'"extrema dreta està avançant", i això és un reflex que "alguna cosa s'ha fet malament". Amb tot, des de la direcció estatal de Podem, donen suport absolut a la seva candidata andalusa, Teresa Rodríguez, i han dit que "pot liderar un canvi de la vida de la gent".

En la mateixa línia, el líder de la formació, Pablo Iglesias, en una entrevista a Antena 3, també ha afirmat que "s'ha de fer autocrítica i patriotisme de les coses de menjar". I en resposta a les paraules d'aquest dilluns del líder de Vox, Santiago Abascal, en què va dir que responsabilitzaria Iglesias de tots els atacs i violència que rebés la seva formació, Iglesias ha respost que "espera que no el faci responsable també si pateix hemorroides".