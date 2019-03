Els partits espanyols batallen pel vot rural, decisiu el 28 d'abril

El vot rural, el de l'Espanya interior, serà decisiu en les eleccions generals del 2019. La majoria de les 26 províncies que reparteixen sis o menys escons són equiparables a aquests entorns, i la fragmentació del panorama polític, sobretot a la dreta, fa decisiu per a cadascun dels tres partits en lluita –el PP, Cs i Vox– assegurar-se un bon resultat en aquests territoris si no volen quedar condemnats a la irrellevància, per efecte de la llei d'Hondt.

Per això els partits de dreta han recuperat el debat fortament vinculat al món rural, com els toros, la caça i el despoblament. I han començat una batalla per proclamar-se els principals defensors d'aquests entorns. El líder del PP, Pablo Casado, que fa quatre dies que recorre Castella i Lleó, ha posat el colofó a aquest discurs divendres, en un míting a Lleó, molt centrat en la necessitat de cuidar l'Espanya rural. En paral·lel, a Madrid es feia una manifestació reivindicativa de l'"Espanya buidada", a la qual ha assistit el seu rival a la dreta, Albert Rivera, que és qui, dels tres partits, té més problemes per connectar amb el món rural, perquè va néixer com a proposta molt centrada en les ciutats, com posa en relleu el mateix nom del partit. Des d'allà, Rivera ha proposat la creació d'un pacte d'estat contra el despoblament.

Casado ha aprofitat l'aparent contradicció del seu rival i ha burxat amb el fet que Rivera defensés posar fi a les diputacions o disminuir el nombre de municipis i ara es vulgui reivindicar com a abanderat del món rural. Segons Casado, el PP és un partit "de poble", compromès amb els valors de l'Espanya interior i despoblada. De fet, ha presumit dels seus orígens familiars, situats en un poble lleonès, per reivindicar-se com a coneixedor de la realitat rural, i s'ha col·locat un pin que deia: "Soc de poble". I fins i tot ha fet befa amb la imatge de Rivera dalt d'un tractor: "Ha descobert que és una cosa amb una roda grossa al darrere i una de petita al davant".

Però la batalla pel món rural no és exclusiva de la dreta. La manifestació que ha recorregut els carrers de Madrid, per reclamar l'atenció per l'Espanya despoblada, i organitzada inicialment per Soria Ya i Teruel Existe, ha comptat amb la participació de polítics de tots els partits, encapçalats per Rivera, però també amb fins a cinc ministres de Pedro Sánchez, Pedro Echenique de Podem i Vicente Tirado, a més del torero Miguel Abellán, del PP. El mateix Sánchez també hi ha fet referència, i ha afirmat aquest dissabte que la "mal anomenada Espanya buida" necessita "oportunitats" com les que, segons ell, ofereix el seu executiu.

Casado, per la seva banda, ha demanat una "reflexió" als votants de dretes que han marxat a altres opcions sobre si "dispersant el vot acabaran dispersant la unitat nacional", en referència a la continuïtat d'un govern de Sánchez amb el suport dels independentistes catalans.