Sánchez defensa el nou criteri del fons a les comunitats: "És un gest de lleialtat"

"Hem buscat reflectir de la millor manera l'afectació del virus a les comunitats". El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest diumenge per explicar (i justificar) el nou criteri de repartiment del fons de 16.000 milions d'euros per a les autonomies. La bossa de recursos perquè facin front a la crisi del covid-19 ha sigut un dels temes centrals de la conferència de presidents i ha generat crítiques d'alguns dirigents com el president de la Generalitat, Quim Torra, que consideren injusta la distribució. Sánchez ha respost a l'enuig del Govern i ha mantingut que la nova eina de finançament "és un gest de lleialtat" que demostra la "sensibilitat" del seu executiu amb l'estat autonòmic.

Sánchez ha confirmat el nou repartiment del fons que va avançar ahir El Mundo i que es distribuirà en quatre trams. Així doncs, destinarà 9.000 milions a la despesa extra en sanitat (en dues tongades) i 2.000 milions a educació, mentre que es mantenen els 5.000 milions per a la recuperació econòmica.

16.000 M Els primers 6.000 milions per a la despesa sanitària s'entregaran al juliol i els últims 5.000 al desembre

El president ha avançat que el fons s'aprovarà en un consell de ministres el 16 de juny a través d'un decret llei. Els primers 6.000 milions, destinats a la despesa sanitària, s'entregaran al juliol, mentre que l'últim tram arribarà al desembre. "Entenc que els presidents autonòmics vulguin més i més", ha admès, però ha defensat que es tractava de la transferència de recursos "més gran" que mai ha fet l'Estat a les autonomies. A més, ha anunciat que s'han actualitzat les entregues a compte, és a dir, els fons que corresponen a les comunitats per al finançament autonòmic i que, per primer cop, aquest pas es feia sense aprovar un projecte de pressupostos.

Es tracta d'un fons de transferències directes, ha reiterat el president espanyol, que no generarà deute ni interessos. "És molt poc comú", ha dit. En aquest sentit, ha destacat que els governs autonòmics no hauran de retre comptes ni justificar en què gasten els diners. "Ho hauran de fer als seus Parlaments autonòmics i a la seva ciutadania", ha matisat. Per posar en context el fons, ha assegurat que equivalia al triple del pressupost dels ministeris de Sanitat o Educació i gairebé el doble del que es destinarà al transport.

Malgrat les tensions pel xoc competencial i el finançament autonòmic, el president socialista ha defensat que durant les conferències de presidents per l'emergència sanitària "hem comprovat que podem treballar plegats". "A vegades significa coincidir, unes altres discrepar, però sempre dialogar i trobar punts de trobada".

L'Estat autoritzarà l'aixecament de l'estat d'alarma

Amb l'entrada a la fase 3, les comunitats recuperaran competències i podran decidir el ritme de la desescalada. Però l'Estat encara hi tindrà l'última paraula: Sánchez ha confirmat que els caldrà l'autorització del govern espanyol per determinar quan s'aixeca. Serà en aquest moment quan es reprengui la mobilitat entre comunitats: "No podem renunciar a una premissa com la llibertat de moviment", ha reivindicat el president espanyol. Així ho ha acordat amb els presidents autonòmics, després que alguns, com el lehendakari Iñigo Urkullu, demanessin recuperar la circulació amb les comunitats veïnes.

La reunió també s'ha dedicat als detalls del decret de nova normalitat amb què es regularan molts dels aspectes de la vida quotidiana dels ciutadans a partir de la fi de l'estat d'alarma. Les noves normes s'aprovaran dimarts al consell de ministres i regiran la vida dels espanyols "mentre es mantingui l'emergència sanitària". "Ens tocarà moure'ns en una realitat diferent", ha assegurat Sánchez.

Com ja avançava l'esborrany, la mascareta serà obligatòria a l'espai públic excepte per als menors de sis anys. La llei també garantirà l'abastiment de medicaments essencials per fer front al covid-19 i permetrà a l'Agència Espanyola del Medicament agilitzar els tràmits per fabricar mascaretes o altres equipaments necessaris en una pandèmia. També es garantirà que a "tot cas sospitós" de la malaltia se li faci un test PCR. Sánchez ha assegurat que les comunitats hauran de garantir que l'atenció primària pot respondre a un rebrot de casos.

A banda d'aquestes mesures, el president també ha fet referència a l'entrada en vigor de l'ingrés mínim vital i ha explicat que el 26 de juny ja hi haurà 255.000 persones que el rebran. "Més de la meitat dels beneficiaris seran menors", ha destacat.