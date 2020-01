ERC adverteix que tornarà a exercir l'autodeterminació si la taula de diàleg amb el govern espanyol "no avança"

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha advertit aquest dissabte que si el diàleg iniciat amb el govern espanyol "no avança" les formacions independentistes tornaran "a exercir el dret a l'autodeterminació". Aragonès ha llançat aquesta advertència durant la seva intervenció davant el congrés regional de la Federació de Girona d'ERC.

El vicepresident del Govern s'ha referit a la taual de negociació entre els governs espanyol i català que ha de ser creada pròximament, i l'ha considerat una oportunitat per poder defensar "davant de l'Estat, per primera vegada, i cara a cara, el dret a l'autodeterminació".

Tanmateix, ha admès que "ningú pot garantir l'èxit d'aquesta taula". "Sabem que el PSOE ha acceptat crear-la més per necessitats aritmètiques que per voluntat política", ha dit.

Aragonès ha assegurat que si ERC "ha forçat l'estat espanyol a acceptar una negociació" és perquè els seus votants "així ho demanaven", però que, en qualsevol cas, Esquerra Republicana "no renunciarà mai al seu projecte polític, que passa per l'autodeterminació com a via per accedir a la independència".

Junqueras condiciona el suport als pressupostos a la taula de diàleg

En la mateixa línia, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat en una entrevista amb el El País que el suport d'ERC als pressupostos de l'Estat "està condicionat als avenços en la taula de diàleg". "Anem pas a pas", ha dit. Junqueras ha afegit que el PSOE només negocia quan ho exigeixen les circumstàncies, i ha assenyalat que ERC va permetre la investidura de Pedro Sánchez "perquè l'alternativa, un govern del PP i Vox, era molt pitjor". Alhora, s'ha mostrat convençut que si ells i el PSEO fan "les coses bé, l'extrema dreta tindrà poc espai", i ha conclòs: "La governabilitat d'Espanya en aquest moment és bastant estratègica per a ERC".