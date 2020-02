EN DIRECTE: S'endarrereix el començament de l'acte a Perpinyà per facilitar l'arribada de més gent

Milers de persones s'han concentrat aquest dissabte al Parc de les Exposicions de Perpinyà per assistir a l'acte del Consell per la República que protagonitza l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Els discursos, previstos per les 12 hores, encara no han començat per facilitar que hi poguessin arribar totes les persones que s'han aglomerat en aquesta ciutat de la Catalunya Nord.

Puigdemont ha viatjat així fins a menys de 40 quilòmetres de la frontera de l'únic estat de la Unió Europea al qual ara mateix no pot entrar sense perill de ser detingut. L'expresident aquest divendres ja hi va arribar i a través de Twitter ho va celebrar així: "Hem entrat a Catalunya. Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures".

A dues hores del començament dels primers discursos de l'acte, milers de persones ja es concentraven al Parc de les Exposicions de Perpinyà i amenitzaven l'espera amb la música que sortia dels altaveus des de primera hora del matí.

651x366 Milers de concentrats a l'acte del Consell per la República a Perpinyà. / QUIQUE GARCÍA / EFE Milers de concentrats a l'acte del Consell per la República a Perpinyà. / QUIQUE GARCÍA / EFE

Els partits independentistes amb representació al Parlament arribaven dividits a l'acte. Mentre que JxCat hi ha enviat tots els seus diputats al Parlament, al Congrés i al Senat, a més dels seus consellers al Govern, la CUP va anunciar aquest divendres que "formalment" no hi enviaria ningú. El motiu, considera que l'acte s'hi veuran "certs partidismes". Pel que fa ERC, sí que hi ha enviat una delegació, però no els principals dirigents del partit. Hi seran la portaveu al Parlament, Anna Caula, el líder a Barcelona, Ernest Maragall, i el dirigent del partit i membre del Consell per la República, Isaac Peraire. Entre el públic ha destacat un mar d'estelades i crits de 'Puigdemont el nostre president'.