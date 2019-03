Un grup de persones despenja el llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona i també ho intenta a la Generalitat

La batalla contra el groc ha vist renovats els seus arguments amb la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'exigir a la Generalitat que retiri els símbols en suport als presos de les institucions. Després de la campanya de Ciutadans, que en les últimes setmanes ha fet diverses compareixences als mitjans de comunicació, ha portat el tema al Parlament en diverses ocasions (es preveu que ho faci també en el pròxim ple) i ha advertit que denunciarà el president Quim Torra per no retirar els símbols, aquesta nit un grup d'encaputxats ha decidit treure'ls pel seu compte.

🛑 RETIRADA DEL🎗DEL @bcn_ajuntament 🛑

Ni @QuimTorraiPla ni la @gencat cumplen el requerimiento de la Junta Electoral Central; pero la RESISTENCIA SI 😀 #ElsCarrersMaiMésSeránVostres #CatalunyaÉsEspanya

RT para que lo vea todo el mundo y haga lo mismo en su municipio 😉 pic.twitter.com/hucpxV6qmd — Los de Artos (@losdeartos_) 14 de marzo de 2019

Un grup de persones ha despenjat el llaç groc de la façana de l'Ajuntament de Barcelona amb un pal i ha intentat fer el mateix al Palau de la Generalitat. La Guàrdia Urbana ha aconseguit recuperar-lo abans que se l'emportessin. L'acció es pot veure en un vídeo que s'ha penjat a Twitter des del compte 'Los de Artós', una organització juvenil antiindependentista. En aquest segon vídeo es veu com forcegen amb els agents per endur-se la pancarta, fins que es trenca.

La Guardia Urbana de Barcelona defendiendo un lazo amarillo , si defendiesen así los bolsos de las abuelas los relojes de los turistas y las carteras de los barceloneses BCN seria una ciudad maravillosa , video de @losdeartos_ pic.twitter.com/G8UKiajk1S — Francesc Franch (@franch_francesc) 14 de març de 2019

Quan els interpel·len els agents de la Guàrdia Urbana, els autors repliquen que el llaç no pot estar allà perquè "ho ha ordenat un jutge", en referència a l'ordre de la Junta Electoral, tot i que l'Ajuntament no ha rebut cap requeriment de l'organisme. Han estat identificats per la Guàrdia Urbana i pels Mossos d'Esquadra. Entre les persones que s'han fet ressò de l'acció hi ha el president de Societat Civil Catalana, José Ramón Bosch, que ha considerat els joves com "un grup de voluntaris" que han "complert l'ordre de la JEC".

Esta noche un grupo de voluntarios ha cumplido la orden de la JEC de retirar propaganda política del ayuntamiento de BCN. Esperemos que en el resto de Catalunya sean los @mossos pic.twitter.com/EWfq2dNZoN — Mon Bosch (@josepramonbosch) 14 de marzo de 2019

Després d'aconseguir baixar la lona amb el llaç de la façana de l'Ajuntament –on ja s'ha tornat a col·locar– hi ha hagut un estira-i-arronsa amb la Guàrdia Urbana i la lona ha acabat trencada. Els agents els han dit que el llaç és propietat de l'Ajuntament i que no se'l poden emportar. "No defensem res, no podeu emportar-vos això", se sent que diu un urbà. "Això és desobediència a un jutge", han insistit els autors del vídeo.

Fonts municipals han explicat a l'ACN que l'acció ha tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada i han remarcat que el llaç ja torna a ser al seu lloc. Insisteixen que no ha arribat cap requeriment que demani la retirada del llaç al consistori i que les persones que l'han tret han estat identificades. En concret, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han identificat cinc persones. A través de Twitter, 'Los de Artós' fan una crida perquè tothom faci el mateix al seu municipi.

Laura Borràs defensa la "desobediència civil" de no retirar els llaços

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha defensat a Catalunya Ràdio la desobediència civil com a "necessària per fer veure fins a quin punt és necessària la repressió". Sobre els llaços grocs, ha afirmat que es tracta d'una "manera de recordar que hi ha persones a l'exili o empresonades i sense llibertat".

"Als edificis públics hi ha treballadors, que posen aquests llaços", ha afirmat: "Hem de parlar, hem de pensar si volem construir una societat en què hi capiguem tots, en què el fet que algú altre expressi la seva ideologia no ens violenta".