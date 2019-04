Els comuns plantegen obrir el meló del Codi Penal per delimitar l'abast dels delictes de rebel·lió i sedició

Els comuns volen una nova reforma a fons del Codi Penal la propera legislatura perquè, entre d'altres, s'aclareixi l'abast dels delictes de rebel·lió i sedició, pels quals s'estan jutjant al Suprem els responsables del referèndum. El cap de llista el 28-A, Jaume Asens, ha plantejat aquest dimarts que el Congrés torni a tenir la paraula en aquesta qüestió per acabar amb les "interpretacions arbitràries". "Creiem que és positiu començar a obrir aquest debat i recuperar la voluntat del legislador quan va crear aquest tipus penals", ha assenyalat des de la presó Model, on s'ha reunit amb diputats del seu grup i juristes amb els que ha creat una taula de reflexió sobre el tema.

Asens ha tornat a criticar el judici als líders independentistes i ha subratllat que si, per exemple, s'afegís el condicionant "amb armes" en la definició de violència que inclou el delicte de rebel·lió, la qüestió quedaria aclarida del tot. Tot i això, els comuns no parteixen d'una proposta concreta i consideren que han de ser les corts espanyoles les que debatin sobre el tema. La correlació de forces que surti del 28-A serà decisiva per abordar el tema, ha apuntat.

El cap de llista dels comuns encara confia que el Tribunal Suprem exclogui la rebel·lió i la sedició de la sentència, però també ha explicat que, en cas que siguin condemnats per aquests delictes, els líders independentistes podrien ser alliberats després d'una reforma del Codi Penal. "S'aplicaria de forma retroactiva perquè seria més beneficiós per ells", ha indicat.

El grup de treball sobre la reforma del Codi Penal que han impulsat els comuns compta amb l'exmagistrat del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín, l'advocada Laia Serra, l'exfiscal José María Mena, el professor de dret constitucional, Joaquín Urias, l'advocada Mercè Claramunt, i el catedràtic de dret constitucional Javier Pérez Royo, tot i que aquesta últim no ha pogut assistir a la reunió d'aquest dimarts a la Model.

Violència Sexual

La reforma del Codi Penal que proposen els comuns és, però, més àmplia, i també inclou la derogació dels articles d'injúries al Rei, enaltiment del terrorisme, contra els sentiments religiosos i contra els símbols de la pàtria. També la derogació de diversos articles de la llei mordassa, que ja tenien pactats amb el PSOE i, de forma especial, una reforma dels articles que tipifiquen les agressions sexuals. La intenció del partit és eliminar el delicte d'abús sexual i només contemplar el d'agressió sexual. Segons la número 3 de la candidatura, Mar Puig, "l'èmfasi no és la violència o la intimidació sinó la manca de consentiment".