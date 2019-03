La polarització: d’enemiga a aliada del PSC per al 28-A

“La tercera via encara no es veu com una solució capaç de superar una situació tan polaritzada”. El diagnòstic que va fer Miquel Iceta després del 21-D va servir al PSC per justificar els seus mals resultats en aquelles eleccions. Convocades pel govern del PP mitjançant el 155, es van celebrar ja amb presos polítics i després d’una campanya en què la posició matisada dels socialistes va quedar descafeïnada tant pels que volien protestar contra la repressió de l’Estat com pels que exigien venjança per la unilateralitat de l’independentisme. A poc més d’un mes per al 28-A, el context també es presenta polaritzat, però aquest cop el PSC hi veu una oportunitat per aconseguir uns bons resultats.

“La polarització a les catalanes va beneficiar Cs. El debat era entre independència sí i independència no, i ells tenien un discurs molt més contundent que el nostre. Però ara el debat és sobre el progrés, els drets i les llibertats, i aquí volem tenir el sí més gros”, expliquen fonts socialistes. Mimetitzant el missatge amb el del PSOE, els d’Iceta reivindicaran el vot útil a Pedro Sánchez com l’alternativa a la “triple dreta” del PP, Cs i Vox i brandaran el pacte de les tres formacions per formar govern a Andalusia. Ja fa setmanes que el lema “Si tu no hi vas, ells tornen”, dissenyat per José Zaragoza per vèncer el PP a les generals del 2008 -en les quals Carme Chacón va aconseguir els millors resultats de la història del PSC- torna a aparèixer als perfils del partit. I l’esperit d’aquest lema tenyeix també les declaracions dels càrrecs del PSC. “Les eleccions són entre el PSOE o les dretes, en plural i barrejades; Pedro Sánchez o Vox”, admet un d’ells. El secretari d’organització del partit, Salvador Illa, portava fa uns dies aquest missatge a l’extrem: “Cs és el partit de Vox i el seu feminisme és el de Vox”, afirmava en el context del 8-M.

El recurs del diàleg dins la llei

Els drets de les dones, les polítiques socials i, en definitiva, els valors progressistes no seran l’únic recurs del PSC per polaritzar la campanya. La candidatura que liderarà l’encara ministra Meritxell Batet deixarà clar que l’alternativa a la política del diàleg dins la llei del govern Sánchez és un 155 automàtic, de més abast que el primer i sense data de caducitat, defensat tant per Pablo Casado com per Albert Rivera. La competició dins la dreta per les propostes de mà dura contra Catalunya han convertit la via de la reconciliació socialista en un dels pols enfrontats, i al PSC estan convençuts que ho podran reivindicar sense motxilles. El fet que el PDECat i ERC no aprovessin els pressupostos de Sánchez els serveix per defensar que no hi va haver cap “acord” ni “cessió” amb l’independentisme, especialment en el terreny de l’autodeterminació, segons destaca un dirigent.

L’aposta per la via del diàleg queda reforçada pel fet que la candidata sigui Batet, que va participar en les converses bilaterals amb el Govern fins que les dues parts les van donar per trencades. El PSC la preferia en lloc de Josep Borrell, que sonava com a possible cap de llista fins que el PSOE el va situar com a número 1 de la formació a les eleccions europees. “Podria haver generat anticossos en una part de l’electorat”, diu una veu del PSC sobre el ministre d’Exteriors. “Hauria fet algun estirabot, Batet és més correcta”, hi coincideix una altra.

Malgrat que no faltaran els dards a l’independentisme, els socialistes no preveuen entrar en el cos a cos constant amb els partits al Govern, als quals acusaran -això sí- de pretendre bloquejar les institucions espanyoles. La fórmula de contraposar-se a les tres dretes els dona optimisme per arraconar Cs, recuperar votants perduts i beneficiar-se, aquest cop sí, d’una campanya polaritzada.