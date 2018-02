El cap policial que investiga el Procés carrega contra polítics i Mossos amb un perfil ocult a Twitter

El tinent coronel Daniel Baena, cap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Catalunya, s'oculta a les xarxes socials sota el pseudònim de Tácito (@ nmaquiavelo1984). Amb aquest nick i amb la descripció de "politòleg" reprèn polítics, segons informa avui el diari Público, als quals ell mateix investiga en les tres causes obertes sobre l'1 d'octubre per presumpta sedició i rebel·lió. També critica periodistes i les actuacions dels Mossos, de les entitats i partits sobiranistes.

Les investigacions de la Policia Judicial de Catalunya sobre el Procés han enviat a la presó diferents dirigents independentistes fruit dels informes que lliuren al jutjat número 13 de Barcelona, l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. Però, al mateix temps que dirigeix les indagacions contra els líders sobiranistes, Baena "està abocant les seves idees polítiques en unes investigacions que han de ser objectives", protesten companys seus de la Guàrdia Civil. "I això ens està portant a seriosos enfrontaments entre nosaltres, amb els companys desplaçats des de Madrid, amb els Mossos i amb mitja societat", denuncien aquestes mateixes fonts.

Alt comandament de la Guàrdia Civil, Baena s'amaga a Twitter sota el pseudònim de Tácito (@ nmaquiavelo1984) amb l'autodefinició de "politòleg" per increpar persones que apareixen en les diligències que el mateix signa, com el diputat Lluís Llach; corregir periodistes que no segueixen del tot la línia que a ell li agradaria, com és el cas de Rebeca Carranco d'El País, Mayka Navarro de La Vanguardia o Anna Punsí de La Ser. O per criticar les actuacions dels Mossos d'Esquadra.

El 2 de febrer, quan l'Ajuntament de Barcelona va anunciar a través del regidor Jaume Asens que s'anava a personar en totes les causes judicials per la repressió de l'1 d'octubre, el seu comentari a Twitter va ser: "Estarem atents a veure si per això s'utilitza els diners públics ". O el 14 de novembre quan el seu mitjà de capçalera, El Periódico, va publicar "L'independentisme posa el fre. Mas, Comín, Campuzano, Tardà i Òmnium se sumen a l'autocrítica de l'estratègia secessionista", la resposta de Tácito va ser: "Sí , però els processos no, la Justícia no s'atura".

Baena és un dels pocs seguidors que Tácito té a Twitter i els seus dos perfils comparteixen seguiment dels comptes a Twitter dels periodistes de successos que mantenen una estreta relació amb aquest comandament de la Guàrdia Civil. Relació en xarxes que ell sempre havia conreat des del seu lloc com a cap provincial a Girona, "però que s'ha extralimitat amb tot el tema del Procés i sobretot des de l'arribada del coronel Diego Pérez de los Cobos", expliquen els que treballen amb ell

De los Cobos, l'enviat especial del govern espanyol a Catalunya, buròcrata de la Secretaria d'Estat des de l'època en què l'exministre de l'Interior Alfredo Pérez Rubalcaba el va posar allà, quan va arribar a Catalunya ha relegat a un segon pla a qui hauria de ser el seu superior, el general cap de zona, informa el mitjà. "No sap coordinar equips, sap de política i té com a millor aliat al tinent coronel Baena que és capaç d'intentar crear un relat judicial per justificar la rebel·lió que s'inicia amb les Diades de 2013", diuen d'ell altres membres de la Guàrdia Civil o de la Fiscalia.

La cúspide d'aquest conflicte intern entre els homes de Pérez dels Cobos i Baena (Policia Judicial de Catalunya) i els de les unitats centrals d'Informació o la Unitat Central Operativa (UCO) amb seu a Madrid es va assolir la setmana passada. El tinent coronel va haver d'aclarir al canal de Telegram a través del qual informa els periodistes de quines són les notícies que relaten bé els seus informes -en els quals es vincula a l'empresari Jaume Roures amb el Procés o Guardiola per donar un discurs a favor de l'1 d'octubre- que l'autor "no és la UCO. És la Policia Judicial de Catalunya".

La notícia que seguia a aquest missatge la publicava El Mundo i informava que "La Guàrdia Civil acusa els líders independentistes d '" actuar amb tàctiques pròpies de la delinqüència organitzada ". Exactament el que li va escriure Tàcit a Lluís Llach el 30 d'octubre en el seu compte de Twitter. Baena sempre s'ha manifestat en contra dels sobiranistes, als qui acusa de crear una "postveritat" per al seu relat. Per exemple, el 20 de novembre, amb les investigacions obertes i els polítics catalans a la presó, escrivia: "Que no. Que no es tracta d'acatar res. Es tracta del risc de fuga. Que la meitat de la seva banda "està FUGIDA de la justícia. Ja està bé de tanta postveritat" o "Els que diuen que la terra és plana reconeixen la República de #catalunya".

Però el seu objectiu principal són els Mossos. "A Baena li ha tocat viure el replegament de la Guàrdia Civil a Catalunya i haver de treballar amb la Policia autonòmica mai li ha agradat", explica una font d'aquest cos. I afegeix: "Baena era el responsable de la Guàrdia Civil davant els Mossos (coordinador d'investigacions), però es va retirar d'això fa molt per no tenir contacte amb ells i investigar el cos ... Molt abans de tota la tempesta". Aquest 30 de gener durant la sessió d'investidura va tornar a deixar veure la seva animadversió per la forma de treballar dels Mossos en tasques de seguretat, quan centenars de ciutadans van entrar al Parc de la Ciutadella trencant el cordó policial. Tàcit va exclamar: "I això és un dispositiu ?? !! Quina vergonya".

Público es va posar en contacte directe amb Daniel Baena i va reconèixer que és Tácito a Twitter. Però quan se li va plantejar que les opinions que exposa en aquest compte semblen incompatibles amb l'obligació de fer informes equànimes sobre les investigacions que ell dirigeix, va començar a fer marxa enrere. Primer va adduir que Tácito era un grup de persones: "Diguem que és una cosa personal i tampoc té res a veure amb això ... A part que també el gestiona una altra gent aquest perfil, que no sóc jo l'únic". Després va dir: "És un grup de persones, que no sóc jo, a més". I va acabar per asseverar: "És a dir, no sóc jo. Jo directament", argumentant finalment que al principi "pensava que es referia vostè a una altra cosa ... No al perfil de Twitter".