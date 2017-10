La possibilitat de suspendre l'autonomia es va rebutjar en el procés d'elaboració de la Constitució de 1978

Mariano Rajoy va anunciar dissabte l'aplicació de l'article 155 a Catalunya amb les següents mesures: la suspensió de tot el Govern i la limitació legislativa del Parlament. La Moncloa va prendre aquestes mesures aixoplugant-se en el 155, que parla d'emprendre accions per obligar al "compliment forçós" de les funcions d'una autonomia. És per això que ja són diverses les veus que denuncien que el PP, PSOE i Ciutadans han fet una interpretació molt àmplia d'aquest article i, fins i tot, diversos juristes i politòlegs han dit que les mesures són contràries a la Constitució.

Per demostrar-ho, es remeten precisament al procés d'elaboració de la Constitució al Congrés i el Senat. Alianza Popular (ara Partit Popular) va emetre un vot particular en què demanava incloure la possibilitat de suspendre les autonomies i es va rebutjar.

El politòleg Josep Costa, a través de Twitter, ha denunciat que les mesures que es volen aplicar a Catalunya es van rebutjar en el procés constituent: "Fraga ja va pensar en les mesures que volen aplicar contra Catalunya. La gràcia és que els redactors de la Constitució no les hi van comprar". A la pàgina del Congrés de Diputats es recull tot el procés de debat de la Constitució, amb la inclusió dels diaris de sessions, les esmenes i els vots particulars. En l'avantprojecte de la carta magna, Fraga va emetre un vot particular en què esmenava a la totalitat l'actual títol VIII sobre les comunitats autònomes i proposava un articulat alternatiu. En el butlletí del 5 de gener del 1978 (pàgina 33), es recull que el representant d'AP va proposar incloure l'article següent: "En els casos greus, el govern [espanyol] podrà acordar la intervenció d'una regió autònoma i en retrà compte de forma immediata a les Corts".

Les mesures que podria adoptar Madrid, segons Fraga serien: "Suspendre un o més òrgans de la regió" i/o "designar un governador general, amb poders extraordinaris". Aquesta intervenció s'havia de dictar per decret (motivat) i, posteriorment, el president espanyol havia de sotmetre's al Congrés a una qüestió de confiança (és a dir, reunir només una majoria simple). Tal com ha passat ara, Fraga demanava limitar la intervenció a un "termini", connectat a una "convocatòria electoral". Alianza Popular, però, afegia, que si era "necessari" es podia acompanyar aquesta intervenció de l'autonomia amb la declaració dels estats d'excepció (alarma, setge o excepció).

Fraga distingia aquesta mesura del que preveu l'actual 155. En l'avantprojecte aquest article era el 144 i AP proposava una esmena en què demanava que fos el Congrés i no el Senat el que per majoria absoluta aprovés les mesures necessàries per obligar al "compliment forçós" d'una autonomia.