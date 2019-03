El president andalús, Juanma Moreno: "No permetré que es trepitgin drets dels andalusos a Catalunya"

El president andalús, Juanma Moreno, ha acusat aquest diumenge la Generalitat de "marginar" els andalusos residents a Catalunya i, en aquest sentit, ha advertit que no permetrà que es "trepitgin i menyspreïn" els drets d'aquests ciutadans, sense descartar recórrer a la via judicial si és necessari.

Moreno s'ha reunit aquest matí a Barcelona amb la Federació d'Entitats Culturals Andaluses i, posteriorment, participarà a Terrassa (Vallès Occidental) en el Dia de Convivència Andalusa. El president de la Junta ha assegurat que el seu executiu té "molt clar" que ha d'estar "molt a prop i al costat dels andalusos que van emigrar els anys 60 i 70", que en el cas de Catalunya ha xifrat en "més de mig milió de catalans d'origen andalús".

Moreno ha deixat clar que la Junta d'Andalusia "no permetrà que es trepitgin les tradicions i es trepitgin i menyspreïn els drets dels andalusos residents a Catalunya". "Per molt que hi hagi un Govern clarament independentista, que vol marginar els catalans d'origen andalús, el Govern d'Andalusia serà un dic de contenció i contrapès. Per descomptat, vindrem i exigirem que es respectin els drets dels andalusos i es respectin les seves tradicions i la seva cultura, que és la nostra cultura i la nostra llengua", ha insistit.

Moreno ha detallat que aquest suport es plasmarà en una presència "molt més decidida i permanent" a Catalunya, però també "assessorant, donant suport i fins i tot recorrent judicialment qualsevol decisió que afecti els andalusos residents a Catalunya".

El president andalús ha assegurat que el seu govern donarà "empara, aixopluc i servei d'orientació", com ara "assessorament jurídic, legal o social, perquè ningú se senti menyspreat o marginat per la deriva independentista a Catalunya". Ha explicat que la Junta traçarà un "pla" perquè les comunitats andaluses a l'exterior, especialment a Catalunya, la "més nombrosa i la que té més problemes", tingui suport del govern andalús.

En aquesta línia, més enllà que les visites de l'Executiu andalús a Catalunya seran "nombroses", el dirigent ha avançat que s'intentarà establir una "nova línia d'ajuda" per a entitats com les que avui ha visitat, que "al final són ambaixades d'Andalusia i petits racons d'Andalusia, que traslladen la nostra cultura, manera de pensar i imatge".

Moreno ha recordat que ell va néixer a Barcelona i va ser "fill de la immigració": "Vam ser molts els andalusos que vam buscar progrés i benestar a Catalunya. Alguns vam tornar i d'altres es van quedar. Els que es van quedar necessiten aixopluc i suport del seu govern. I en tindran. Tindran un govern amic". Però el dirigent popular ha afirmat també que "els lligams de fraternitat, amistat i unió entre Catalunya i Andalusia ningú no els pot trencar, són lligams indestructibles".

Per altra banda, sobre si el seu govern secundarà la vaga feminista convocada per al 8 de març, s'ha mostrat "partidari sempre d'evitar vagues, perquè al final sempre generen aturades econòmiques i les aturades econòmiques generen acomiadaments". "Soc més partidari de treballar per erradicar la desigualtat que de fer aturades", ha afegit.

"El que som és més exigents a l'hora de reivindicar i treballar precisament perquè la igualtat entre homes i dones sigui una realitat. Hem de lluitar tota la societat, especialment els que tenim responsabilitats de govern, sense descans, per aconseguir equiparació salarial, igualtat d'oportunitats reals i evidentment evitar i combatre amb totes les nostres energies el flagell de la violència masclista", ha sentenciat.