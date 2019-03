El president de la Junta Electoral rebutja suspendre el termini de la prohibició dels llaços grocs, com demanava Torra

El president de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez, ha rebutjat aquest dimarts de pla les noves al·legacions contra l'ordre de treure els llaços grocs dels edificis públics catalans presentades pel president de la Generalitat, Quim Torra, en què també demanava suspendre el termini d'aplicació de l'ordre. En una carta emesa una hora després de rebre la resposta de Torra, Menéndez ha considerat que l'escrit del 18 de març en el qual li donava 24 hores més per retirar els llaços no és substancialment diferent al que va emetre una setmana abans l'organisme de control dels processos electorals, i com a conseqüència no hi ha base per suspendre el termini d'aplicació de l'ordre. L'argumentació de Menéndez és que, com que l'escrit és "substancialment idèntic", no és necessari fer cap aclariment addicional, i per tant no hi ha fonamentació per a la suspensió.

Torra també va enviar una relació dels immobles de la Generalitat, i argumentava que l'ordre era d'impossible compliment perquè són de gestió "molt variada". Menéndez considera en la resposta que Torra no ha entregat una relació dels edificis en els quals no es pugui fer efectiva l'ordre ni tampoc una argumentació de per què no ho pot fer, i per això també rebutja les al·legacions.

La carta de Torra també explicava que la Generalitat ha demanat un informe sobre la qüestió al Síndic de Greuges, i que estan a l'espera de resposta. El president de la JEC no entra ni tan sols a valorar la seva resposta.

En aquest document, que no ha estat aprovat en una reunió de la Junta, que en principi no té previst trobar-se fins dijous, no s'emeten nous avisos sobre les conseqüències penals o administratives que pot tenir per a Torra la desobediència de l'ordre de la JEC. Tampoc es dona per fet l'incompliment del termini, tot i que la Generalitat donava per fet que aquest expirava a dos quarts de tres de la tarda, que és quan s'ha enviat la resposta de Torra a la JEC.