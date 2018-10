El president i l’activista

Com una mena de Dr. Jekyll, quan Quim Torra es mira al mirall no sap si hi veu el ciutadà o el president, l’activista o el polític de circumstàncies, i això fa que el seu discurs sigui a voltes difícil de desencriptar. El resultat és que Catalunya té una mena de president-activista, que té com a missió mantenir encesa la flama mentre per darrere la política intenta desbrossar el camí. És un equilibri molt difícil, que el fa caure en contradiccions entre el ciutadà Torra i el president Torra, i comença a passar-li factura a l’home Torra, que apareix borrós en alguns fotogrames. Torra té l’encàrrec d’aguantar fins a la sentència del Procés, és a dir, fins a la primavera del 2019. Per tant, o troba una fórmula perquè els dos jos seus convisquin millor o ho passarà molt malament.