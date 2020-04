Les juntes de tractament descarten el confinament a casa dels presos polítics

Les juntes de tractament de les presons de Mas d'Enric, Puig de les Basses i Lledoners han descartat finalment que els presos polítics puguin passar la quarantena a casa, segons ha explicat en un comunicat el departament de Justícia. Aquesta possibilitat ha estat sobre de la taula aquests darrers dies, com una via per descongestionar les presons davant l'emergència del coronavirus, igual que s'ha fet amb altres interns en tercer grau o de reclusos en segon grau que ja feien sortides programades en virtut de l'article 100.2. El Tribunal Suprem va discutir però que aquesta mesura s'apliqués als presos polítics i va advertir que els membres de les juntes de les presons catalanes ho haurien de justificar molt bé perquè, en cas contrari, podria implicar un delicte de prevaricació.

De fet, el departament de Justícia explica que, a diferència dels presos polítics, les juntes de tractament d'altres presons catalanes sí que han optat per excarcerar 15 interns en segon grau que també feien sortides de la presó per anar a treballar o a tenir cura d'un familiar i que ara es podran confinar a casa pel coronavirus. La conselleria justifica la decisió "inèdita i extraordinària" per reduir el nombre de reclusos a les presons mentre duri l'emergència sanitària.

"Les juntes de tractament de les presons han de poder treballar sense amenaces ni coaccions, és això el que ha fet el Tribunal Suprem", assegurava la consellera de Justícia, Ester Capella, que acusava l'alt tribunal de "voler condicionar" la decisió dels tècnics. "És inaudit i és vergonyós", subratllava Capella.

Va ser la pròpia consellera de Justícia qui dimarts passat va anunciar que s'estava estudiant diverses mesures temporals per "esponjar" les presons catalanes, tal i com havien reclamat diverses institucions internacionals. En les darreres setmanes, ja s'havia permès que un total de 1.174 presos en tercer grau (el 69% dels que estan en aquesta classificació) poguessin dormir tots els dies a casa. A més, es va decidir revisar la classificació de segon grau a 56 interns que tenien un programa de sortides programades de la presó, igual que els presos polítics, per passar-los a tercer grau i que també poguessin confinar-se a casa.

Poques hores després de l'anunci de Capella, però, el Tribunal Suprem va emetre un comunicat avisant que si les juntes de tractament acordaven l'excarceració dels líders independentistes, el Suprem requeriria als directors dels centres penitenciaris que fonamentessin jurídicament la decisió. "Això s'emmarcaria en l'exigència de responsabilitats penals per la possible comissió d'un delicte de prevaricació", asseguraven fonts del Suprem, que explicitaven que es referien al confinament a casa de presos classificats en segon grau.