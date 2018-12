Els presos polítics criden a la calma i a la mobilització massiva per a la jornada del 21-D

La vigília de la que es preveu una jornada de manifestacions massives, els presos polítics criden a la calma. En una carta conjunta –avançada per Catalunya Ràdio i RAC1–, els líders independentistes en presó preventiva demanen a la ciutadania de Catalunya el desenvolupament d'una "mobilització cívica i pacífica" per protestar contra el consell de ministres que se celebrarà aquest divendres a Barcelona, ja que, diuen, aquesta ha sigut una "constant vital del moviment independentista".



En aquest sentit, reconeixen que la mobilització és "imprescindible per avançar" davant d'un "escenari d'involució de drets i llibertats". Així, els presos recorren a l'esperit del referèndum de l'1 d'octubre, pel qual la "ciutadania va protagonitzar una gesta democràtica sense precedents" i en què, malgrat la repressió policial dels cossos espanyols, "van expressar la seva opinió a les urnes". "Aquell dia va guanyar la democràcia i van perdre aquells que van ordenar pegar a ciutadans pacífics", destaquen.

315x458 Carta dels presos polítics sobre el 21-D Carta dels presos polítics sobre el 21-D

A més, mentre el cos de Mossos d'Esquadra segueix immers en episodis de protesta per reclamar millores salarials, la missiva dedica un espai al cos de policia català i els agraeix "l'actuació modèlica" que van desenvolupar durant el referèndum situant-se "al costat del govern del país i preservant sempre la seguretat ciutadana". Un reconeixement que arriba després de les polèmiques càrregues que els agents van protagonitzar per reprimir les manifestacions contra l'extrema esquerra a Girona i Terrassa.



"Ens voldran provocar, ens voldran enfadats, ens voldrien violents, i no ho aconseguiran", matisen a la carta. Un cop més, els líders independentistes insten a desterrar "qualsevol acte incívic o violent" i a protestar amb "fermesa i esperit constructiu". "Que allà on voldrien veure'ns crispats hi trobin un somriure", conclouen.