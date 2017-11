La CUP entoma el 21-D com “les primeres eleccions de la República”, encara que hagi sigut el govern espanyol qui les ha imposat aplicant l’article 155 de la Constitució. Si l’independentisme suma, els cupaires volen donar continuïtat a la proclamació de la República del 27 d’octubre i posar fi a “la repressió de l’Estat”. Precisament, ahir el cap de llista de la CUP, Carles Riera, va avalar les afirmacions que divendres va fer la dirigent d’ERC Marta Rovira sobre les amenaces de “morts al carrer” que hauria rebut la Generalitat si no aturava la DUI. El candidat anticapitalista va assegurar que els “constava” que l’Estat pretenia generar “conflictes violents al carrer”.

Els cupaires volen presentar les eleccions del 21 de desembre com una manera de “fer fora l’estat espanyol, desobeir el 155, lluitar contra la repressió i exigir que els empresonats siguin alliberats i el Govern pugui tornar de l’exili”. Un executiu que la CUP considera “legítim”. Riera, però, ahir no es va voler mullar a l’hora de dir si tornarien a investir Carles Puigdemont. Qui sí que es va posicionar a favor de fer-ho va ser la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret (ERC), que en una entrevista a Catalunya Ràdio va apuntar a la investidura de Puigdemont encara que Esquerra guanyés les eleccions. Serret va defensar aquesta opció com una manera de recuperar “la normalitat” i no avalar el 155. De moment, els cupaires asseguren que el seu consell polític està valorant tots els escenaris -també aquest-, però que no faran públic el seu posicionament fins que no hi hagi una decisió ferma.

Tampoc van pronunciar-se sobre la petició que ahir va fer la número 2 de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, que va demanar a JxCat, ERC i la CUP acordar que totes quatre formacions comparteixin un mateix punt al programa electoral: apostar per un referèndum pactat. Els anticapitalistes sempre han dit públicament que consideren que aquesta via és totalment estèril, i la resposta de l’Estat davant l’1-O creuen que reforça la seva posició. De fet, ahir Carles Riera va assegurar -com ja havia fet Marta Rovira divendres- que els “constava” que “el CNI tenia prevista la possibilitat de generar conflictes violents al territori, fins i tot amb la complicitat de l’extrema dreta, i apuntar la CUP com a responsable”. Com Rovira, el candidat cupaire tampoc va voler revelar les fonts “fiables” que els van fer arribar aquesta informació, però va insistir a dir que l’Estat ja està exercint la “violència judicial i policial amb absoluta impunitat”. És un Estat “autoritari”, segons els cupaires, i disposat a tot per frenar la independència de Catalunya.

Presentació oficial de la llista

La CUP va escollir ahir el Centre Cívic del Fort Pienc, a Barcelona, per presentar oficialment la seva candidatura de cara al 21-D. A l’acte hi van ser els caps de llista per Barcelona, Carles Riera, i Tarragona, Xavi Milián; la cap de files per Girona, Natàlia Sànchez, i el número 2 per Lleida, Pau Juvillà. La candidatura a Lleida estarà encapçalada per l’aranesa Mireia Boya, que va ocupar el càrrec de presidenta del grup parlamentari durant la passada legislatura. Ahir a Barcelona també hi va faltar la principal independent a les llistes, l’escriptora Bel Olid, però a la foto hi van ser els números 2 i 3 per Barcelona, Maria Sirvent i Vidal Aragonès.

JxCat, ERC i la CUP són les llistes que ocuparan l’espai independentista en les eleccions del 155. Un espai al qual intentarà accedir la candidatura Convergents, que finalment encapçalarà Teresa Pitarch amb Germà Gordó de número 2 per Barcelona.

Els caps de llista de la CUP per al 21-D

BARCELONA

01 Carles Riera 02 Maria Sirvent 03 Vidal Aragonés 04 Maria Ballester 05 Jordi Salvia 06 Bel Olid 07 Ramon Vancells 08 Maria Rovira 09 Arnau Comas 10 Núria Gibert

GIRONA

01 Natàlia Sànchez 02 Dani Cornellà

LLEIDA

01 Mireia Boya 02 Pau Juvillà

TARRAGONA

01 Xavier Milián 02 Josep Mañé