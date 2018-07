La cúpula del PP a Catalunya es decanta per Pablo Casado

La divisió inicial entre els principals quadres del PP català es va diluint i la cúpula del partit ha trencat el seu silenci hores abans que comenci el congrés estatal. Aquesta tarda el president del partit, Xavier García Albiol, ha expressat el seu suport a Pablo Casado a través de Twitter.

Gané las dos últimas elecciones en Badalona. Desde hace un año soy Pte. del PPC y me siento muy orgulloso de haberme roto la cara en Cataluña por el gobierno y el PP junto a miles de compañeros en la situación más compleja para España.En esta nueva etapa mi apoyo a @pablocasado_ — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 19 de julio de 2018

Poques hores abans ho havia fet el secretari general dels populars catalans, Santi Rodríguez, que s'ha anunciat, també a través d'una piulada de Twitter, que aquest cap de setmana donarà el seu suport a l'exvicesecretari de comunicació Pablo Casado. És la mateixa posició que ja havien explicitat públicament els presidents de les províncies de Barcelona, Dani Serrano; de Lleida, Marisa Xandri, i de Tarragona, Alejandro Fernández.

Des que ha començat la cursa per liderar el PP català, cap dels màxims dirigents del partit a Catalunya havien expressat públicament la seva posició fins avui. Volien garantir la "neutralitat" de la direcció durant tota la campanya, segons el mateix Albiol va expressar fa setmanes. Amb tot, i tal com ja va explicar l'ARA fa unes setmanes, Xavier García Albiol sempre se l'ha situat pròxim a les tesis de María Dolores de Cospedal, tot i que també veia amb bons ulls Casado.

Segons fonts populars consultades per l'ARA, els partidaris de Casado veuen l'exvicesecretari com una alternativa amb un missatge "més clar" que el de la fins ara vicepresidenta espanyola. De fet, un dels arguments que esgrimeixen per decantar-se per Casado és la gestió que el govern espanyol, amb Santamaría de vicepresidenta, va fer del conflicte català. "El militant està cremat, vol missatges clars", afirma un dirigent del partit a Catalunya.

L'única que ha mantingut silenci fins aquesta tarda ha estat l'exministra de Sanitat Dolors Montserrat. En la carrera per encapçalar el PP a tot l'Estat, Montserrat havia assumit el càrrec de portaveu de la candidatura de María Dolores de Cospedal. Amb un tuit, Montserrat ha expressat el seu suport per Casado.

Los motivos por los que decidí apoyar a @mdcospedal me llevan ahora a apoyar a @pablocasado_.

Estoy convencida de que es la mejor opción para que el @PPopular gane elecciones y esté unido.

Una candidatura que suma, integra, cuenta con experiencia, valores e ilusión. pic.twitter.com/17x4W8pcCO — Dolors Montserrat (@DolorsMM) 19 de julio de 2018

Tot i que l'extitular de Defensa va donar el seu suport a Casado, Montserrat no s'havia posicionat públicament, tot i que fonts populars consultades per l'ARA pròximes a l'exministra ja apuntaven que li donaria suport en el congrés que comença aquest divendres.

De fet, en les primàries del 5 de juliol Casado ja es va imposar amb claredat en tots els col·legis que els populars van repartir pel territori català. Així, l'exvicesecretari va aconseguir 735 vots, i a molta distància va quedar María Dolores de Cospedal, amb 370 vots, i Soraya Sáenz de Santamaría, amb 300.

Els únics suports que ha rebut l'exvicepresidenta provenen bàsicament del fins fa uns mesos delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i del diputat al Congrés de Diputats José Luis Ayllón. Amb tot, aquesta setmana l'expresidenta dels populars catalans Alícia Sánchez-Camacho ha virat el seu posicionament inicial. Si al principi de la campanya s'havia posat al costat de Cospedal, amb l'exministra fora de joc, s'ha postulat per Santamaría –a diferència del suport a Casado que va expressar l'exministra de Defensa.