On són els protagonistes de la guerra bruta contra l’independentisme?

Les clavegueres de l’Estat han tornat aquesta setmana al primer pla, però va ser amb el Procés quan va néixer la “ policia patriòtica ” de què va parlar Pedro Sánchez dimecres. Ara la situació de molts protagonistes d’aquella operació Catalunya ha canviat. Alguns són a la presó i d’altres en retirs daurats.

Jorge Fernández Díaz

L’exministre està retirat i ha escrit unes memòries

Ministre de l’Interior de l’època, està retirat de la primera línia. El 2016 Mariano Rajoy ja no el va incloure al govern. Delicat de salut, ha escrit les seves memòries.

Jorge Moragas

L’ex mà dreta de Rajoy, en missió diplomàtica a les Filipines

El català que va ser la mà dreta de Rajoy és ambaixador des del 2018. Primer davant l’ONU. Després el govern del PSOE el va rellevar i el va recol·locar a les Filipines.

Daniel de Alfonso

Destituït d’Antifrau, va tornar a la carrera judicial

L’escàndol que va suposar la seva conversa filtrada amb Fernández Díaz li va valer ser destituït com a director d’Antifrau a Catalunya. Va tornar a la carrera de jutge. L’últim destí conegut va ser Cantàbria.

Eugenio Pino

Jubilat, està sent investigat i compareixerà davant el jutge

L’ex número dos de la Policia Nacional porta un temps jubilat, però això no l’eximirà de seure aviat davant l’Audiència Provincial de Madrid per una de les seves investigacions.

José Ángel Fuentes Gago

Enviat a la Haia, va intentar ser comissari sense èxit

A l’ex mà dreta de Pino se li va concedir un nou destí daurat -pel sou- a l’ambaixada de la Haia. Va intentar tornar per ser comissari, però se li va denegar l’ascens.

José Manuel Villarejo

Des de la presó, les seves gravacions provoquen pànic

L’excomissari i empresari és a la presó des del 2017 assetjat per diversos casos. Conegut per gravar les seves converses amb aliats i rivals, la seva fonoteca ha compromès ministres, empresaris i la casa reial.

Marcelino Martín Blas

Jubilat i enfrontat amb Pino i Villarejo

Cap d’Afers Interns de la Policia Nacional fins que Fernández Díaz el va destituir. Va acabar enfrontat amb Pino i Villarejo i està jubilat des de l’abril del 2017.

José Luis Olivera

De la UDEF a la Federació Espanyola de Futbol

Liderava la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) i després va passar a director del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). Després va fer el salt al sector privat com a gestor de riscos de la Federació Espanyola de Futbol.

Alícia Sánchez-Camacho

Segueix en actiu, sempre recol·locada pel PP

L’expresidenta del PP català va deixar el càrrec el 2017 però mai li ha faltat escó. El partit la va recol·locar primer al Congrés i actualment és diputada de l’Assemblea de Madrid.

Victoria Álvarez

De col·laborar amb el PP a veure com li “arruïnava” la vida

L’exparella de Jordi Pujol Ferrusola va acabar amb els comptes embargats pel cas Método 3 i impulsant una campanya de crowdfunding per fer front a les despeses judicials. El 2019 va declarar a El Mundo que el PP li havia “arruïnat la vida”.

Francisco Nicolás Gómez

De l’estrellat a acumular problemes amb la justícia

Conegut com el Petit Nicolás, es va fer passar per emissari del CNI, el govern espanyol i la casa reial. Quan l’engany es va destapar, se li van començar a acumular les causes judicials. L’últim que se sap d’ell és que s’ha interessat per comprar el club de futbol del Reial Múrcia.