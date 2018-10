Puigdemont defensa el diàleg davant “la ira de l’Estat"

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha defensat de nou el diàleg “front l’ira de l’Estat” un dia després de la tensió viscuda en la commemoració del referèndum de l’1-O. Ho ha fet en un discurs a Amsterdam, en un esdeveniment de teatre experimental que combinava peces dramàtiques, com ‘Egmont’ de l’escriptor alemany, Wolfang Goethe, o Homenatge a Catalunya, de George Orwell, amb una conversa amb el polític català.

“Nosaltres no volem un moviment guiat per la ira, la ira és una emoció encegadora que només condueix al dolor. Per tant, no resol els conflictes tant personals com polítics, ans al contrari, els perpetua. Sempre he dit que davant la ira de l’Estat, la única solució és el diàleg”, ha assegurat. Sobre el moviment sobiranista, ha defensat que “és radicalment pacífic i democràtic. En canvi, l’estat ha actuat amb ira i ràbia”, ha carregat Puigdemont, en un discurs introductori en un teatre amb les entrades exhaurides a la capital holandesa. La conferència estava emmarcada en un cicle de trobades sota el lema ‘Ràbia, ira, frustració, odi’.

Després d’una llarga ovació a la seva entrada, durant dues hores, Puigdemont ha parlat sobre com veu la situació a Catalunya dels últims anys amb el periodista holandès, Yoeri Albrecht, qui ha preguntat fins a tres vegades si té por a la violència o, fins i tot “una guerra civil” en el país. “Qui es pot pensar amb normalitat que una decisió d’un parlament escollit democràticament pugui ser la base d’un armat? de quin país estem parlant?” ha contestat Puigdemont, qui ha rebutjat aquesta possibilitat. “Justament que ens haguem de fer aquesta pregunta, de tenir por a una reacció violenta de l’Estat, ja justifica que vulguem marxar”, va insistir l’expresident. També ha defensat que mai no hi ha hagut violència als carrers durant les manifestacions del 11-S “Ja hem demostrat el profund i radical compromís del poble català amb la no violència”.

La conversa, que s’ha intercalat amb diversos fragment d’obres, també ha inclòs la representació d’una actriu d’un fragment del llibre ‘Noia en guerra’, de l’escriptora Sara Novic, en que detalla la guerra per la independència de Croàcia. Interpel·lat per les comparacions entre el conflicte croata i el català, Puigdemont ha estat rotund: “A Croàcia es van matar, eren capaços de matar [per la independència]. Aquella Croàcia ara és membre de la UE. A Catalunya no volem arribar a aquest tipus d’estratègies. Però per què Catalunya s’ha de rebre amb la indiferència d’Europa? Hauria de ser un premi, no un càstig”, va etzibar.

També ha carregat contra l’estat espanyol, de qui fins i tot ha admès que “sempre havia estat disposat” a què l’estat espanyol fos “el seu estat”, però que “40 anys després de la Constitució ha fracassat”. També ha lamentat que el govern de Pedro Sánchez ha fet pocs avenços per millorar la situació a Catalunya titllant que “la recepta de Sánchez és la recepta Rajoy 2.0” i ha advertit que a Catalunya qui “té por és qui porta un llaç groc, qui té por son els líders independentistes que poden anar a la presó o l’exili, o un cantant que escriu cançons contra la Corona”. Preguntat pel futur, ha expressat que tots els dies en llevar-se pensa: “És el meu últim dia a l’exili”. Una idea que sap que “no és realista”, però que creu que haurà d’esperar fins a una decisió final del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg. “Aquest és el nostre objectiu, i per aquesta raó creiem en Europa”ha asseverat.