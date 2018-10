Puigdemont carrega contra Llarena: “Li hem dit que no interferirà i l'hi direm tantes vegades com calgui”

L'endemà que es posés fi a la majoria independentista al Parlament, l’expresident Carles Puigdemont ha carregat contra el jutge de l’Audiència Nacional Pablo Llarena, a qui culpa de la nova situació a la cambra.

Segons Puigdemont, Llarena “porta molts mesos intentant interferir en la vida normal del Parlament". "Li hem dit que no i l'hi direm tantes vegades com calgui”, ha assegurat Puigdemont, després de ser preguntat insistentment per la premsa. Ha sigut després que s’hagi inaugurat al Parlament flamenc a Brussel·les una exposició fotogràfica sobre el procés sobiranista.

L’expresident català també ha admès que “treballar en aquestes condicions no és senzill, ni per al Govern ni per al Parlament, perquè tenen una interferència inacceptable en un estat de dret”, ha denunciat. Tot i així, ha subratllat: “És extraordinàriament anormal que en una democràcia hàgim d’estar a les ordres d’un jutge que ha comès clars abusos”.

Suport del president del Parlament flamenc

L’expectació també ha estat centrada en la presència de Jan Peumans, el president del Parlament flamenc, que ha carregat contra la democràcia espanyola perquè té presos polítics, entre els quals la seva col·lega Carme Forcadell. “La violència exercida el dia del referèndum a Catalunya és l’expressió d’una política antidemocràtica. Que els polítics siguin a la presó des de fa mesos és encara més anodí i és la prova que el govern espanyol és incapaç de complir les condicions per formar part d’una Europa democràtica”, ha reiterat Peumans.

Unes paraules que ja va transmetre ara fa un mes en una carta enviada a Forcadell quan la va visitar a la presó de Mas d’Enric. La missiva ha portat el govern espanyol a queixar-se públicament i, a fins i tot, demanar explicacions a l’ambaixador belga a Madrid. De fet, ahir el ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, va subratllar el seu malestar amb les paraules de Peumans i va assegurar que creu que “no està en el seu dret quan diu que Espanya no és un país on es compleixin els principis i els valors de la UE”.