Torra: “És la Generalitat qui ha de gestionar el desconfinament”

L'estira-i-arronsa entre el govern espanyol i les autonomies per gestionar la pandèmia del coronavirus també serà present en l'etapa del desconfinament. Aquest diumenge el president espanyol, Pedro Sánchez, ha mantingut una nova reunió amb els caps dels executius autonòmics, entre els quals el català Quim Torra, per encarar la nova pròrroga de l'estat d'alarma (ahir dissabte va anunciar que el vol allargar fins al 9 de maig) i les mesures per començar a relaxar l'aïllament de la població. Segons ha explicat el mateix president de la Generalitat, en una compareixença de premsa aquest migdia, la majoria de dirigents autonòmics han demanat que se'ls escolti a l'hora de plantejar el desconfinament i, en el cas de Catalunya, el Govern ha exigit el retorn de les competències.

“És el govern de la Generalitat qui ha de gestionar el desconfinament”, ha sentenciat el cap de l'executiu. Un reclam que, ha admès el president, no ha obtingut resposta per part de Pedro Sánchez, que no s'ha compromès a res. Torra, però, sí que ha matisat que ha vist el líder del PSOE amb una "actitud més dialogant" respecte altres ocasions i que veu marge per negociar o coordinar aquest desconfinament, tenint en compte el clam de moltes autonomies en el mateix sentit. "Extremadura sap molt millor com fer el desconfinament al seu territori que a Madrid", ha asseverat Quim Torra. La mateixa presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, una de les veus més federalistes del PSOE, es va mostrar favorable aquesta setmana en una entrevista a l'ARA a un desconfinament asimètric. "No tot el territori espanyol és homogeni davant la malaltia i no totes les receptes poden ser iguals", va cloure.

El president, en la reunió amb Sánchez i les autonomies, també ha exposat el pla de desconfinament, elaborat, ha dit, amb l'assessorament de l'epidemiòleg Oriol Mitjà. Ha desgranat fins a cinc fases, tot i que no ha donat un calendari sobre quan s'acabarà perquè ha dit que dependria de l'evolució de la pandèmia. Aquest pla s'ha d'aprovar en una reunió en el Consell Executiu, en el Procicat -l'òrgan de gestió d'emergències de la Generalitat- i, per tal que entrés realment en vigor, hauria de ser validat pel govern espanyol.

El plantejament del president, si bé no ha tingut resposta per Sánchez, sí que n'ha rebut una del ministre de Sanitat, Salvador Illa. En roda de premsa Illa ha insistit que l'última paraula la tindrà sempre el govern espanyol mentre duri l'estat d'alarma. Ha recordat que fa setmanes que es treballa en totes les mesures per al desconfinament i que s'està fent en una comissió tècnica presidida per la vicepresidenta quarta, Teresa Ribera, en què participa la Generalitat. De fet, ha anunciat que de cara a demà dilluns hi ha prevista una nova reunió tècnica per avançar en aquesta qüestió.

Al seu torn, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha demanat a totes les formacions polítiques i comunitats autònomes col·laboració. "Tots tenim responsabilitat i el confinament no obeeix a un capritx del govern [espanyol]", ha dit, apel·lant a la necessitat d'un "gran pacte de reconstrucció social i econòmica".

Ahir, en una compareixença al vespre, Pedro Sánchez va obrir la porta a un desconfinament esglaonat per territoris, en funció de quina sigui la seva afectació pel covid-19. Aquesta intenció representa un canvi per part de la Moncloa, ja que a l'hora de confinar ho va fer de manera homogènia a tot l'Estat. Ara bé, això no vol dir que sigui per comunitats autònomes. El mateix Torra ha explicat que Sánchez, durant la reunió de presidents autonòmics, s'ha referit, sobretot, a municipis.

"Liquiditat extraordinària"

El president també ha contestat a l'anunci del govern espanyol de transferir 14.000 milions d'euros a les comunitats autònomes. Ha assegurat que es tracta d'una bestreta "ja prevista" en el model de finançament autonòmic i, en aquest sentit, ha reclamat "liquiditat extraordinària" per poder fer front a la crisi del coronavirus. El ministre de Transports, José Luís Ábalos, ha defensat la mesura asseverant que, malgrat està contemplada ja en el sistema ordinari de finançament, és un avançament davant la petició de liquiditat de les autonomies per pagar les "nòmines i despeses".

En la mateixa línia s'ha expressat el matí el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès. Ha fixat una estratègia econòmica per fer front al covid-19, però també ha avisat que no es tornarà a la mateixa situació que al febrer. A través d'un fil des del seu compte de Twitter, recollit per l'ACN, Aragonès concreta tres fases de l'estratègia. La primera consisteix a garantir recursos per fer front a l’emergència, i en aquest punt demana una "transferència directa" de l'Estat. La segona fase preveu mantenir la capacitat productiva i els ingressos de treballadors i empreses, i en una tercera fase l'objectiu és la reconstrucció econòmica i social. Aragonès també reclama un "gran fons europeu per a la reconstrucció" gestionat des de la Generalitat.

📌 L’estratègia econòmica del Govern pel #Covid19 està estructurada en 3 fases, tenint en compte que l’impacte respon a un xoc extern que implica una disminució d'oferta i demanda. Objectiu: mantenir la capacitat instal·lada en l’economia i aconseguir una recuperació ràpida. FIL — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) April 19, 2020

Per la seva banda, la líder de Ciutadans, Lorena Roldán, després d'haver portat els pressupostos del 2020 al Consell de Garanties Estatutàries, s'ha obert aquest diumenge a negociar els comptes de la Generalitat de cara el 2021 per poder fer front als efectes del coronavirus. En una entrevista a l'ACN, ha ofert "mà estesa": "Nosaltres hem estat molt crítics amb aquests pressupostos perquè creiem que no serveixen, perquè les previsions que es van fer no es compliran", ha dit la portaveu de Cs, que ha demanat "aparcar problemes que ara no solucionen res".

La sortida dels nens, reversible?

D'altra banda, la portaveu del Govern, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, sobre la mesura que permetrà els infants sortir al carrer a partir del 27 d'abril (encara s'ha de concretar com), ha dit que si hi ha un rebrot del covid-19 s'haurà de revertir la mesura. "És important entendre que si les dades epidemiològiques no són favorables, haurem de retardar la sortida dels nens al carrer", ha asseverat la consellera de Presidència.

La Generalitat, abans que Sánchez mostrés la seva disposició a prendre aquesta mesura, havia posat sobre la taula una proposta en aquesta línia que es posés en pràctica d'aquí uns deu dies, si les dades de defuncions i contagis continuaven baixant. El pla de la Generalitat, que ha exposat Torra en la reunió amb els presidents autonòmics, preveu que les sortides es facin en franges de dues hores segons l'edat dels menors i que, si es produeixen trobades casuals de famílies que es coneixen, la durada màxima sigui de 10 minuts, mantenint una distància de seguretat de dos metres.