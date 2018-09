Torra: "En termes d'obediència o desobediència, arribaré fins on vulgui arribar el Parlament"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dilluns que ell només deu "lleialtat" al Parlament de Catalunya i que, en termes d'obediència o desobediència, arribarà "fins on vulgui arribar el Parlament".

Torra ho ha dit en una entrevista a 'Els matins de TV3', un dia abans de pronunciar la conferència política que ha de marcar els passos a seguir a partir d'aquest setembre. Una conferència que ha assegurat que "recull totes les veus del Govern, però va més enllà del Govern".

De cara a l'anomenada "tardor calenta" que vindrà les pròximes setmanes, amb l'aniversari de l'1-O i el judici als líders independentistes, el president ha fet una crida a "organitzar les estratègies" i "mantenir l'esperança". En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania "capacitat de sacrifici, resiliència i resistència", i ha instat a preguntar-se "fins on som capaços d'arribar abans de les sentències [del Tribunal Suprem]".

"Recuperar la iniciativa"

Sobre els diferents punts de vista en el full de ruta independentista, Torra ha assenyalat que la conferència que pronunciarà aquest dimarts al Teatre Nacional de Catalunya està treballada amb el vicepresident, Pere Aragonès, i que "recull la veu del Govern i de l'independentisme central i majoritari". "Em consta que ERC està pensant estratègies, nosaltres també, la CUP també, Òmnium, l'ANC...", ha apuntat Torra, que ha deixat clar que en el seu discurs subratllarà la necessitat de "recuperar la iniciativa" un cop superada "l'etapa de restitució de les institucions". En aquest sentit, ha apuntat com a "finestra d'oportunitat" el punt d'unió que hi ha en tot l'independentisme: "Estan en joc els drets civils, socials i d'autodeterminació".

Majoria social

El president ha parlat de "la causa justa de la independència" i ha subratllat: "És molt important recordar per què hi estem treballant". "Quan un poble se sent atacat, i sent que els seus drets legítims són violats, i assistim a judicis injustos, i a la vergonya de tenir presos i exiliats, s'alça la independència com una causa justa i justificable", ha assenyalat. Una causa que aglutina el suport de la majoria del poble català, ha assegurat Torra, que ha afirmat: "Em nego a acceptar que no tinguem la majoria social". En aquesta línia, ha recordat que el referèndum de l'1-O no es va poder celebrar "amb garanties" i que hi va haver molts vots "perduts i segrestats". "Hi va haver una violència inimaginable. Li donem tot el valor del món, un valor constituent, culminat amb declaració política d'independència", ha conclòs.

La "bandera del diàleg"

Sobre la segona reunió prevista per a la tardor amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Torra ha afirmat: "La bandera del diàleg és nostra". Però ha advertit: "Nosaltres hi anirem sempre a negociar amb el govern espanyol, però sempre que la negociació sigui bilateral i es vulgui parlar de política". En aquest sentit, ha admès que de la segona trobada amb Sánchez n'espera "concrecions", i l'ha advertit que un dels temes fonamentals a tractar serà l'autodeterminació: "Em sembla una manca d'intel·ligència política pensar que no en parlarem".

Una resposta "de país" a la sentència

Sobre el judici als líders independentistes processats, Torra ha parafrasejat l'exconseller Josep Rull, que en una entrevista avui amb l'ARA afirma que "tot el que no sigui l’absolució serà una injustícia". En aquest sentit, Torra ha apuntat que si la sentència és desfavorable caldrà "una resposta de país" i, tot i que no ha donat més detalls sobre les accions a emprendre, no ha descartat una aturada de país "si és el que el 80% dels catalans que estan en contra de la repressió volen".

Una pujada de l'IRPF pel suport als pressupostos

Preguntat pels pressupostos, el president ha admès que tindran "dificultats" per aprovar-los perquè no tenen, d'entrada, el suport de la CUP, tot i que s'ha mostrat esperançat d'aconseguir-lo: "Jo sempre buscaré el suport de la CUP". Tanmateix, el Govern també treballa per aconseguir el suport dels comuns als comptes, conscient que haurà de moure's en l'àmbit social si vol l'aval del grup liderat per Catalunya en Comú. En aquest sentit, Torra ha obert la porta a negociar la pujada de l'IRPF si es converteix en un reclam de les forces d'esquerres.

I si no hi ha pressupostos? "Veurem què passa, tècnicament són prorrogables". Tot i que no ha descartat cap opció, ha afirmat que, d'entrada, no té intenció de convocar eleccions.

Partits "fracturadors"

Sobre la polèmica generada sobre els llaços grocs, el president ha afirmat: "Si no volen llaços grocs al carrer, que treguin els presos polítics de la presó i que tornin els exiliats". En aquest sentit, ha insistit que en el debat polític "mai hi ha una fractura social", però ha lamentat, tanmateix –en una clara referència al PP i a Ciutadans–, que hi ha partits polítics que "han nascut per fracturar". "Posar llaços grocs de dia no té res a veure amb treure'ls de nit, encaputxats i amb armes blanques", ha conclòs Torra, que ha admès que li "preocupa" la "inseguretat" que això pot provocar als carrers.