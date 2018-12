Torra diu que en els 40 anys de la Constitució hi ha "molt a denunciar" perquè és "una presó per a molts catalans"

El president, Quim Torra, ha assegurat aquest dijous des d'Eslovènia que no tenia "res a celebrar" en el dia de la Constitució espanyola, coincidint amb el 40è aniversari de la carta magna. "S'ha convertit en una gàbia i una presó per a molts catalans", ha denunciat, i ha reclamat una Constitució pròpia per a Catalunya, perquè l'espanyola "ja no serveix". Segons el president, suposa una "alteració dels drets fonamentals dels catalans" i està "atacant" els drets civils i el dret a l'autodeterminació. "Volem viure en un país on la democràcia regni per sobre de la unitat indivisible de l'Estat i on l'autèntica justícia es faci realitat", ha sentenciat.

Després de reunir-se amb l'expresident eslovè, Milan Kucan, Torra ha apel·lat a la comunitat internacional perquè no es quedi "en silenci" davant la situació a Catalunya i el fet que hi hagi presos en vaga de fam. També ha demanat que sigui "capaç" de veure que és una lluita que afecta "tots" els demòcrates del món, i "els que estimen per damunt de tot la democràcia, la justícia i la veritat".

Torra ha rebut el suport de qui va ser el primer president d'Eslovènia després de la declaració d'independència del país balcànic. Kucan ha afirmat que esperava que la situació a Catalunya es resolgués "amb diàleg" entre Madrid i Barcelona i "no a través de tribunals i repressió". A més, ha destacat que no s'haurien de "posar en risc" vides humanes per un "afer polític", en relació amb la vaga de fam iniciada per alguns dels presos a Lledoners, una mesura de protesta que ha considerat "extrema". "Crec que Espanya és capaç del diàleg", ha conclòs.

Rebut pel president eslovè

El president de la república d’Eslovènia, Borut Pahor, ha rebut Torra en una trobada que no formava part de l’agenda del president de la Generalitat i que, en un primer moment, no s’havia fet pública. Fonts de l’entorn del president expliquen que no sortia a l’agenda perquè es tractava d’una reunió privada. A l’agenda sí que hi constava la trobada amb l’expresident del país, Milian Kucan.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldne sprejel na neuraden pogovor katalonskega predsednika vlade Quima Torra. https://t.co/3Zy5tlqMYX pic.twitter.com/uyKZBGp9lT — Borut Pahor (@BorutPahor) 6 de desembre de 2018

Torra també s'ha reunit amb Ivo Vajgl, exministre d'Afers Estrangers eslovè i actualment eurodiputat i portaveu de la plataforma de diàleg UE-Catalunya. Vajgl ha explicat que a Eslovènia hi ha "molta simpatia" pel cas català i ha recordat el "camí difícil" que va viure el país per independitzar-se. A més, ha defensat que el fet que hi hagi "presos polítics" a Espanya ha de ser considerat un "afer europeu" i ha criticat que els drets humans "s'han vulnerat" a l'Estat. Torra ha agraït la "simpatia" del poble eslovè: "Va saber determinar-se, ser lliure, i ens marca el camí a tots nosaltres".

A la tarda està previst que el president de la Generalitat faci una conferència amb el títol 'Catalunya: de la gàbia constitucional espanyola a la llibertat'.