El PSC s’imposa a l’àrea metropolitana de Barcelona i ERC blinda l’independentisme

L’àrea metropolitana conserva el color vermell del PSC a les grans ciutats i el groc d’ERC als municipis més petits, tret de Barcelona. El mapa dels guanyadors per municipis que deixa el 10-N és pràcticament el mateix que el del 28-A, i aquests resultats permeten als socialistes mantenir la victòria de l’abril. Llavors van recuperar el domini que havien tingut a l’àrea metropolitana fins a les eleccions generals del 2016, quan van ser escombrats per En Comú Podem. Es confirma, doncs, l’aval metropolità a la contundència de Pedro Sánchez contra el Procés. Malgrat que els socialistes no han guanyat a Catalunya, sí que capitalitzen el vot contrari a l’independentisme, que al Parlament abandera Ciutadans. En la majoria de grans ciutats es van repetir els mateixos patrons. D’una banda, la caiguda generalitzada de la participació ha passat factura i els socialistes han perdut alguns grapats de vots, però això no treu que el PSC hagi obtingut victòries força còmodes. En la majoria dels casos, seguits de prop per En Comú Podem, que ha aguantat bé la repetició electoral en aquests municipis. Així ha passat a Cornellà, Esplugues, Barberà del Vallès, Sant Adrià de Besòs, Viladecans, el Prat, Gavà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet o Sant Joan Despí, entre molts altres municipis. Els socialistes també han guanyat a Rubí, Sant Feliu de Llobregat o Montcada i Reixac, i també a les quatre ciutats més poblades de Catalunya després de Barcelona: l’Hospitalet, Terrassa, Badalona i Sabadell.

ERC lidera el vot sobiranista

Mentre el socialisme guanya a l’àrea metropolitana malgrat perdre vots, el 10-N ha reforçat l’independentisme en aquesta zona, on percentualment té més suport ara que en les eleccions del 28-A. ERC ha tornat a guanyar en municipis on ja es va imposar a l’abril -Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Tiana o Montgat- i ha aconseguit la segona posició en ciutats com Castelldefels o Cerdanyola del Vallès. També a Sant Vicenç dels Horts, el poble d’Oriol Junqueras, on els republicans s’han quedat a pocs vots de la victòria, que ha tornat a quedar en mans del PSC, com ja va passar a l’abril i a les municipals.

JxCat i CUP, testimonials

Junts per Catalunya ha resistit la nova contesa electoral i ha tingut un paper destacable a Sant Cugat -un feu històric dels convergents-. De fet, també és en aquesta ciutat on la CUP ha servit per apuntalar l’independentisme, ja que hi ha superat en vots el PP i Vox.

Tot i així, la presència dels cupaires ha estat més aviat testimonial en aquests municipis. Els anticapitalistes venien de patir una forta sotragada al cinturó metropolità a les eleccions municipals.

La desfeta de Ciutadans

Ara bé, l’autèntica desfeta a l’àrea metropolitana l’ha patit Ciutadans, que ha perdut més de 60.000 vots a les principals ciutats i ha retallat a la meitat els percentatges de vot aconseguits el 28-A. A Sant Adrià de Besòs o a Ripollet, on van ser tercera força a l’abril, la desfeta ha estat total i el PP i Vox els han superat. A l’Hospitalet, on havien recollit 18.000 vots, amb prou feines han arribat ara als 8.000; a Badalona passen de gairebé 16.000 vots a 6.300.

Vox es menja Ciutadans

El naufragi del partit d’Albert Rivera a l’àrea metropolitana -on Inés Arrimadas havia apuntalat la seva victòria a les eleccions al Parlament l’any 2017- ha beneficiat el PP i, sobretot, Vox. El partit ultra és el que més ha crescut, i ha superat Ciutadans en diverses ciutats. Només a tall d’exemple, la formació de Santiago Abascal ha doblat els vots a Badalona (ha arribat als 8.000 i ha passat del 4,11% al 8,38% dels suports) i és tercera força a Badia del Vallès, on té l’11% dels vots.