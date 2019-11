ERC retrocedeix, però torna a guanyar les eleccions a Catalunya

[Segueix l'última hora de les eleccions generals del 10 de novembre]

Esquerra Republicana ha perdut suports, però ha aconseguit retenir la primera posició a Catalunya, repetint així el seu triomf històric del 28-A. ERC obté 13 diputats i la segona posició és pel PSC, que es queda amb 12, a només dels republicans. Junts per Catalunya treu la tercera posició a En Comú Podem: JxCat obté 8 diputats, mentre que els comuns es queden amb 7 diputats. La CUP, que debuta en unes generals, obté 2 diputats. Pel que fa a les formacions de la dreta espanyolista, les tres empaten en nombre de diputats: tant Ciutadans, com el PP i Vox obtenen 2 diputats cadascuna.

Si els comparem amb els resultats del 28-A, hi ha variacions, però poc significatives. Esquerra torna a guanyar però perd suports (passa de 15 escons a 13). El PSC manté la segona posició, amb uns resultats idèntics (conserva els 12 diputats del 28-A) i també repeteix resultats En Comú Podem, amb 7 diputats. Junts per Catalunya suma un diputat als 7 que tenia i la CUP entra al Congrés amb 2 diputats. La variació més important l'experimenta Ciutadans, que perd tres del cinc diputats del 28-A. En canvi, tant el PP com Vox doblen la seva representació i obtenen 2 diputats cadascun. La patacada de Ciutadans és històrica, mentre que el PP es recupera (encara que simbòlicament) del seu pitjor resultat. Tant el PP com Vox obtenen més vots que Cs.

La sentència de les urnes

Aquestes eleccions tenien un interès afegit, més enllà de saber qui pot governar Espanya, i era saber la resposta del país en unes eleccions que arribaven just després de les condemnes dels presos polítics. Els partits sobiranistes i contraris a la judicialització de la política (ERC, JxCat, En Comú Podem i CUP) obtenen la majoria absoluta dels escons catalans: 30 dels 48 diputats són contraris a l'assetjament judicial i policial de l'independentisme. En canvi, el bloc del 155 obté només 18 diputats.

Pel que fa a una lectura en clau independentisme/unionisme, l'escrutini dibuixa un panorama històric: l'independentisme torna a guanyar unes eleccions generals i ho fa aconseguint 23 dels 48 escons en joc. El 28-A, ERC i JxCat van obtenir 22 diputats, un resultat que ja aleshores era històric en unes generals, quan tradicionalment tenen més vots els partits espanyols. Aquesta vegada la campanya no ha estat fàcil, ja que els grups independentistes han hagut de fer front a moltes crítiques per la seva incapacitat de posar-se d'acord i de fer un front comú al Congrés. La postura d'ERC a partir del 28-A, amb la mà estesa a un Sánchez que va començar menystenint els independentistes i ha acabat atacant-los, pot explicar per què els republicans no han pogut repetir els resultats de la primavera. Però el conjunt de l'independentisme es veu reforçat.