Sánchez guanya sense millorar resultats i Vox es menja Ciutadans

El pols electoral que va proposar Pedro Sánchez amb el 10-N no l'ha fet sortir victoriós. Si bé el PSOE revalida la victòria com a primera força al Congrés dels Diputats, ho fa debilitat. Obté 120 escons –amb pràcticament el 100% escrutat– i perd tres representants respecte al punt de partida. A més, Sánchez també perd Ciutadans com a possible aliat per pactar, perquè la formació d'Albert Rivera s'enfonsa fins a tornar-se irrellevant: passa de 57 representats a només 10.

L'ascens fulgurant de la ultradreta situa per primer cop Vox com a tercera força al Congrés dels Diputats. Passa de 24 escons a 52 i es beneficia en bona part de la desfeta de Ciutadans. El partit de Santiago Abascal obté representació gairebé a tot l'Estat: es col·loca com a primera força a Múrcia, duplica la representació al País Valencià (amb 7 escons) i passa d'1 a 2 representants a Catalunya, per exemple.

El PP consolida la seva pròpia remuntada després dels mals resultats del 28-A i aconsegueix 87 diputats (partia de 66). Però el segon lloc a la cambra no és suficient per donar a Pablo Casado la força que volia per construir un bloc de dretes. La desfeta de Ciutadans trunca l'objectiu d'arribar a una majoria suficient. En total, els vots del PP, Vox, Ciutadans i els dos representants de Navarra Suma superen el llindar dels 160 escons –lluny dels 176 que els caldrien però per sobre, això sí, dels 149 obtinguts a les últimes generals.

Pel flanc de les forces d'esquerres, Unides Podem tampoc obté uns resultats satisfactoris i recula fins als 35 escons respecte als 42 que va aconseguir el 28-A. Pablo Iglesias tampoc surt reforçat, però els resultats de les urnes obren de nou la porta perquè socialistes i Unides Podem mirin de reconstruir unes relacions que van quedar tocades després del fracàs que va desencadenar aquestes eleccions generals.

Sánchez necessitaria els independentistes

Els resultats de les urnes deixen clares dues alternatives per a Pedro Sánchez: o s'avé a una gran coalició amb el PP (sumarien amb comoditat la majoria absoluta) o bé, un cop desapareguda la possibilitat d'aliar-se amb Rivera, torna a obrir l'escenari de pacte amb Podem, que es presenta amb molts entrebancs. D'entrada, perquè fructifiqui, caldria l'aval directe o indirecte d'almenys ERC (13 escons) i el PNB (7).

Després de la sentència del Tribunal Suprem, sembla molt més difícil –fins al punt que pot ser insalvable– comptar amb algun suport de partits independentistes aquest cop. Sense ells, altres suports més fàcils poden ser insuficients. Un dels aliats garantits en un pacte PSOE-Unides Podem serà Més País, l'aposta d'Íñigo Errejón que sorgeix d'una escissió de Podem, que ha aconseguit 3 representants gràcies a Madrid i als valencians de Compromís. Malgrat tot, l'aposta d'Errejón no ha aconseguit ni esgarrapar grup propi al Congrés.

Els partits catalans

ERC revalida la victòria a Catalunya i obté 13 escons, uns resultats que constaten un retrocés dels republicans, que perden dos escons respecte a les anteriors eleccions generals. La irrupció de la CUP, que entra per primer cop al Congrés amb dos representants, passa factura als republicans mentre que JxCat suma un diputat més i es queda amb 8.

Pel que fa a formacions autonòmiques, el BNG torna a obtenir representació al Congrés (un escó) després d'haver-la perdut i Terol Existeix entra per primer cop amb un representant a la Cambra. Coalició Canària es manté amb dos escons.

Al Senat, caldria el PP per a un nou 155

El PSOE perdria la majoria al Senat i per poder aplicar l’article 155 de la Constitució caldria un acord entre els dos grans partits espanyols. A la cambra alta, amb el 51% de vots escrutats, els socialistes obtindrien 99 escons (en van obtenir 123 a l’abril) i el PP, 80 escons (en van obtenir 54 a l’abril). Així, cap de les dues forces –sumant els senadors de designació autonòmica (els que nomenen els parlaments autonòmics)– sumarien els 133 escons que donen la majoria, informa Xavier Grau.

ERC es manté com la tercera força al Senat, amb 10 escons, però en perd un que suma Junts per Catalunya, que passa de dos escons a l’abril a tres a les eleccions del 10-N. El PNV obté nou escons, Navarra Suma tres escons, l'Agrupació Socialista de la Gomera un escó, igual que EH Bildu, Coalició Canària, Terol Existeix i Vox.